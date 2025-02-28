《魷魚遊戲2》上架6日 Netflix節目收視稱冠

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布去年7月至12月的收視報告，李政宰與李秉憲合演韓劇《魷魚遊戲2》錄得8650萬觀看次數，成為去年下半年全球最高收視節目。值得一提的是，《魷魚2》去年12月26日上架，短短6日便登頂，足證節目叫座力。其餘十大高收視節目順序為《模範愛侶》、《梅內德斯兄弟：逆倫血案》、《艾蜜莉在巴黎4》、《天作不合的我們》、《火山島逃生記》、直播節目《拳戰擂台：Jake Paul vs Mike Tyson》、《事故故事》、《黑鴿》及《眼鏡蛇道館6》。

電影方面，《皇家特工：金圈子》泰朗伊加頓（Taron Egerton）主演《隨身危機》以1.37億觀看次數摘下冠軍，也是Netflix去年下半年整體最高收視作品。《秘密同盟有情人》及《逆嶺》分別錄得1.31億及1.29億次，同時躋身三甲，第4至10位為《妙探出差：艾福里》、《我瞞的聖誕》、《星夢動物園》、《阿媽戀上我波士》、《醜人兒》、《行動倒數》及《聖誕怪怪傑》。

亞洲地區以韓國出品表現較佳，金宇彬主演韓片《黑帶出勤中》錄得3960萬觀看次數，姜棟元的《戰，亂》有2400萬次。日本方面，動畫《Dan Da Dan》及劇集《地面師》分別有1960萬及1240萬觀看次數。

文：蘇珮欣