陶大宇難忘夜蒲頂酒斷片爆頭縫針 李珊珊感謝助陣直播破觀看紀錄

【明報專訊】李珊珊復出幕前主持網台節目，前晚邀請昔日曾合作的陶大宇一起直播，兩人大談當年夜蒲日子。陶大宇自爆曾飲醉酒斷片不知撞穿頭，照瞓覺不停流血險死，經此教訓學懂節制。有傳他翻唱劉德華《倒轉地球》後，爆紅搵夠退休不再拍戲，陶大宇澄清仍有戲癮，只是沒有拍戲機會，便在另一範疇發展，承認目前在社會生活和演藝圈的氣氛都不太好，沒有安全感，如黃子華在電影《破‧地獄》說：「生人都要破地獄。」人生有太多問題要解決，發覺開心最緊要。李珊珊昨日在社交網答謝陶大宇任嘉賓，為她主持的直播節目創開台以來最高人數觀看紀錄。

娛樂組

李珊珊在網台「三坐山」主持直播節目「珊珊大爆發」，前晚請來2002年有線劇《靈異偵緝檔案》拍檔陶大宇任嘉賓，獲大批網民捧場，至昨晚觀看人次逾3.6萬。李珊珊昨日在社交平台發文感謝陶大宇：「大宇，謝謝你。你的來臨，成就了我的節目，『珊珊大爆發』直播時段人數，創出新紀錄。無言感激。」她表示很盡興，強調新紀錄只限其主持的節目，全台紀錄保持者是余迪偉與詹朗林主持的《鬼同你we won won》。

陶大宇與李珊珊雖然合作不多，但大家性格好夾成好友，不時在朋友的飯局或聚會上碰面，之後常一大班人夜蒲。陶大宇稱跟李珊珊都好爛玩，「她性格好爽直，相隔多年無見，依然沒變，好欣賞佢個性，感到她一路走來不容易，有睇最近報道，覺得珊珊好叻，好勇敢，生命力好強，希望她可以一直保持良好心態去面對一切」。

陶大宇被爆樽濺血 嚇親拍檔李珊珊

陶大宇難忘當年有次聚會差點死，回想當時與李珊珊拍檔跟人猜枚，輸了要飲大杯紅酒，為幫李珊珊頂酒飲到斷片，「在家睡醒後，發覺個頭濕濕哋，之後見成牀血，完全不知如何回家，於是像兇案現場沿住血路去搵，估計是去廁所時撞穿頭後回房睡覺，之後去醫院縫針。經過這次教訓，20多年來飲酒適可而止，無再斷片」。李珊珊聞言大笑，陶大宇還說另一次穿頭李珊珊都在場，當時拍緊《靈異偵緝檔案》，他與李珊珊演一場被爆樽的戲，「因特約演員用錯位，將道具糖漿玻璃瓶扑穿了我的頭濺血，珊珊見狀嚇得魂飛魄散」。

陶大宇想再拍劇 未遇好角色

陶大宇年前因翻唱劉德華《倒轉地球》在內地爆紅，接了不少登台工作，被指搵夠不再拍戲。他解釋不是不想拍戲，「是『拍戲』呢兩個字突然在我的藝術生命中消失了，幸好誤打誤撞做商演，不拍戲走去唱歌，在另一個範疇延續在圈中的生存」。陶大宇稱現在都想有機會再拍劇，過往無綫或其他台都有人找他，但覺不適合，如果夾硬做出來效果都不好，沒有特定想挑戰的角色。他表示現今生活沒有安全感，像演藝圈要靠人給予演出機會，社會氣氛及人與人之間關係都不太好，任何事都有正面和負面，最重要視乎自己如何去看，「我覺得黃子華在《破‧地獄》說：『生人都要破地獄』這句好正，人生有太多問題要解決，其實簡單開心最重要，現在我是開心的」。