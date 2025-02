AK破MIRROR「禁忌」 新歌公開談情說愛

next

【明報專訊】MIRROR成員江𤒹生(AK)今年推出首支個人單曲《Love Is On The Way》,透露創作靈感跟經典電影《鐵達尼號》有關,「這首歌講一個人追求心儀對象時,內心異常澎湃,做盡超乎想像的事,那種瘋狂就算正式拍拖後,也不一定會重現,即是子華神(黃子華)所說的『鐵達尼極限』!」他承認「鐵達尼極限」在入行後較少發生,有時見同行女生長得很漂亮,難免「小鹿亂撞」,但會提醒自己保持理性,不要隨便出擊,以免日後在工作場合碰面尷尬。

為呈現「沉船」的瘋狂,AK邀得認識多年的「Ki老師」由英國回港排舞。拍攝MV當日氣溫只有4度,他穿西裝跟女主角在戶外跳性感雙人舞,還加插不少米高積遜(Michael Jackson)舞蹈元素。AK表示以情為新歌主題,想勇敢跳出框框,打破MIRROR「禁忌」,「MIRROR已入行差不多7年,很少歌曲談及兩性關係,總有點忌諱。老實說我入行時已不算是小朋友,希望可以涉獵一些更man、更flirty的題材」。

AK稱熱戀期以另一半為先

AK認為隨着年紀漸長,想探討如何經營不同的感情,包括愛自己、別人和正在做的事,如何去愛是人生的大課題,正努力學習中。他大談愛情觀,自言在熱戀階段是戀愛腦,凡事以另一半為先,做盡超乎想像的舉動,不過當一段關係走到盡頭,應該要理性處理時,承認不算理性,總是拖拖拉拉,很多牽絆,相信「how to love」是大家有共鳴的主題。

