【娛樂場】鍾浩賢新歌《三日兩夜一人遊》 開啟自我探索之旅

【明報專訊】獨立歌手兼樂隊Red House主音鍾浩賢（Keith Chung）近日推出新歌《三日兩夜一人遊》，訴說旅行心態的轉變，記錄成長過程。2007年參加《英皇新秀歌唱大賽》奪得亞軍的他，成為英皇娛樂旗下歌手，後來解約。2013年起活躍busking和各類型大小商演，2016年以「鍾乜乜」名義加盟概念音樂組合ShowOff，擔任主音，表演街頭音樂和受邀在室內市集獻唱，當時以組合名義推出派台歌《錯的情．錯的人》。

鍾浩賢2022年推出首支個人單曲《塵封記憶》，講述對舊記憶的深刻印象，之後推出《難道青春是一種鄉愁》，帶出逝去的青春一去不返的感慨，兩首歌主題都圍繞成長，唱出不同人成長過程中的經歷，同時記錄他的故事。鍾浩賢今年推出頭炮新歌《三日兩夜一人遊》，由Ariel Lai作曲、編曲及監製，T-Rexx填詞，延續《難道青春是一種鄉愁》班底，希望籍歌曲重新出發，之後推出更多作品，跟樂迷分享自己的想法。

新歌MV到東京拍攝，走訪鍾浩賢獨遊時曾到過的景點，希望大家聽《三日兩夜一人遊》時，能感受到一個人旅遊的自在，意識到青春流逝時，活在當下，抓緊每一刻。

獨遊多好處 一試愛上

鍾浩賢表示年輕時，常認為旅行必須與朋友同行，就算沒三五成群，也總要有名旅伴，分享旅程中各種感受和體驗，「隨着成長，生活和工作的關係，跟朋友相聚的機會愈來愈少，能相約一起去旅行的機會變得很難，同時在忙碌又急速的生活中，給自己獨處的空間也變得愈來愈重要。當試過一次獨遊，會體驗到『一試便愛上』的滋味」。

鍾浩賢稱獨遊是一場自我探索，在沒有任何路線或行程規範下，可以隨心所欲改變計劃，全程由自己作主，「獨遊亦是一個自我對話的過程，能完全按照自己的節奏安排一切，當下更專注自己，有空停下來聆聽自己的想法。每一次的體驗和經歷都是成長的養分，有時覺得『一個人去旅行』是很浪漫的行徑」。