真赫曼夫婦遺體腐爛手腳木乃伊化 美警改口稱可疑展開調查 初步排除一氧化碳中毒

【明報專訊】《密探霹靂火》金像影帝真赫曼（Gene Hackman）與妻子Betsy Arakawa本周三（26日）被發現倒斃在新墨西哥州聖達菲市寓所內，享年95歲及63歲，其中一頭愛犬亦伴屍身旁。當地警方原本表明「事件不涉他殺或犯罪行為」，經過初步蒐證，前日改變口風，認為死者遺體腐爛，Betsy的手腳已木乃伊化，真赫曼亦有類近情况，相信兩人死去一段時間，加上寓所前門未有上鎖，以「情况可疑，需要蒐證和調查」為由，向法院申請搜查令，並把遺體轉交法醫進一步檢查和化驗。

真赫曼與前妻Filipa "Faye" Maltese育有3名子女，前者死訊曝光後，兩名女兒Elizabeth、Leslie及孫女Annie發表聯合聲明悼念：「他憑藉輝煌的演藝生涯，贏得全球數以百萬計影迷的愛戴和敬佩；對我們來說，他永遠都是爸爸和爺爺，我們將深切懷念他，並對他的離去感到悲痛。」Elizabeth表示父親退休後，一直與Betsy居於聖達菲市寓所，專心繪畫創作，她猜測兩老之死或與屋內泄漏天然氣，導致一氧化碳中毒有關，但警方初步已排除此可能。

美媒引述警方發言人指，本周三兩名維修工人抵達真赫曼寓所時，發現前門未有上鎖，雖然沒有破壞痕迹，但仍不敢貿然入內，先從屋外窺探，發現夫婦倆倒臥地上，於是報警揭發事件。據報真赫曼夫婦屍體開始腐爛，臉部腫脹，Betsy手腳呈木乃伊化，真赫曼情形相近，估計死去一段時間。遺體狀態異常，警方找來消防隊及天然氣公司職員到場檢查，確認一氧化碳含量合乎安全水平。當晚9時半法院批出搜查令，警方派員入屋蒐證，包括死者的手機、現場錄影片段、指紋及DNA採樣。

據報真赫曼遺體倒臥在廚房旁邊的衣帽間位置，身旁伴有他的墨鏡；身處浴室的Betsy旁邊有個揭開蓋子的藥樽，藥丸散落一地。夫婦倆生前飼養3頭愛犬，其中一頭伏屍在Betsy附近的浴室櫃內，至於另外兩頭則僥倖逃過一劫。前晚警方已把遺體轉交法醫，初步驗屍結果顯示，二人未見外部傷勢，稍後將進行其他毒理測試，結果需要4至6星期後公布。

德斯汀荷夫曼撰文悼念

繼跟真赫曼合作《竊聽大陰謀》的金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）留言悼念後，昨日輪到年輕時與他一起進修演技的金像影帝德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）撰文致敬：「當年他27歲，我只有19歲，最愛模仿偶像馬龍白蘭度（Marlon Brando），真赫曼就像馬龍一樣，為我們的藝術界帶來前所未有的東西，雖然當時人們仍未覺得他是天才。」另一金像導演奇連伊士活（Clint Eastwood）執導的《豪情蓋天》，為真赫曼贏得奧斯卡最佳男配角，前者表示：「沒有比他更出色的演員了，表現充滿激情，而且相信直覺，對白從不出現錯誤音調。」