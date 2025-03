群星發文悼念 周柏豪：很痛很痛 王力宏︰世界失去一道特別的光

【明報專訊】方大同病逝消息震驚演藝圈,大批藝人發文悼念,包括周柏豪、林奕匡、連詩雅、容祖兒、王菀之、王力宏、林俊傑、張繼聰與太太謝安琪等。

連詩雅︰永遠記住你嘅一切

周柏豪表示當年跟方大同、薛凱琪及周國賢被同事稱為「華納四寶」,對好友離世感「很痛很痛」,回憶他們剛入行時在同一唱片公司長大,每天一起工作。現在方大同離開了,他不想接受這事實,「好像缺少了很寶貴的東西,永遠都找不回,你是我成長中很重要的歌手,感謝你的一切,人見人愛的方大同」。連詩雅感嘆一切發生得很突然,她10歲時認識方大同,叫對方大同哥哥,她長大後跟方大同同唱片公司,時常見面,方大同參與她出道的宣傳計劃,為她寫人生第一首作品,給她好多意見,「永遠都會記住你嘅一切,你嘅音樂會繼續陪伴住我哋。」林奕匡惋惜失去出色及有才華的人。容祖兒與王菀之分別上載裂開的心表達傷痛心情。

王力宏與方大同曾互相客串對方的電影及專輯,他撰長文懷念方大同,「很難受,很低落,但大家都要好好的,大同的音樂會繼續陪伴,加油」。他形容方大同的離去讓世界失去了一道特別的光,「大同是我所認識最有天賦、最獨特的藝術家之一,這位『特別的人』彷彿來自另一個時空,完全在不同的層次上運作。他的思維方式、說話方式、創作、演奏樂器的方式都充滿獨特性」。他讚方大同善良、溫和、深思熟慮,內心世界極其豐富。

張繼聰︰下次見面會大力攬你

張繼聰、謝安琪與方大同同期加入樂壇,是相識20年好友。張繼聰傷感留言:「Love u so much bro……下次見面,我一定會好大力攬住你!」謝安琪上載天空一片灰暗照片,對方大同說︰「You didn't keep your promises bro!(你沒有遵守諾言,兄弟)」

蕭亞軒2008年推掉工作擔任方大同台北演唱會嘉賓,合唱《Love Song》,她發文感謝方大同,「謝謝你的音樂,謝謝你的善良,謝謝你的存在,願你安息」。鄧紫棋(G.E.M.)對方大同離世感難以置信。

陶晶瑩聞噩耗全家痛哭

陶晶瑩透露早前曾傳短訊關心方大同,獲回覆說「有進步,努力中」。她表示全家都聽方大同的歌,得悉噩耗,一家人都哭了:「我們愛他,心疼,萬般不捨!朋友,一路好走。」