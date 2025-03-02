【娛樂場】新城廣播《寵愛您》 施匡翹華浩然分享寵物經

【明報專訊】保護動物，守護毛孩，可以不愛但不可傷害的信息愈來愈受關注，新城廣播製作全新節目《寵愛您》，今日在電台與網絡電視播放，由羅沛琪、施匡翹、華浩然及麥卓華擔任主持。節目內容涵蓋動物權益和寵物照護的重要資訊，同時加入娛樂元素，讓觀眾在輕鬆愉快的氛圍中學習。主要環節有「潮人毛爸媽」介紹最潮流的毛孩用品；「守護小毛孩」專業人士講解寵物健康小貼士；「主子與奴才」寵主分享寵物的開心小故事；「愛心外援組」關注動物權益及報道有關動物的新聞。

與動物慈善機構合作

《寵愛您》跟香港多個動物慈善機構、非牟利組織及團體合作，包括「愛護動物協會」、「非牟利獸醫服務協會（NPV）」、「香港動物報」、「大樹下善待動物庇護站」及「阿棍屋」等，通過節目為寵物和寵物主人爭取權益，提供相關資訊，減少新主人的徬徨，同時提供平台讓觀眾隨時報料及尋求幫助的途徑。

「愛心外援組」環節由麥卓華主持，集中討論城中熱話及聽眾希望得到幫助的事情，內容不限於貓狗，還包括蜥蜴、刺蝟等。節目報道過去一周關於動物的新聞熱話及資訊，以及商場或航空公司對寵物的新政策，還會介紹最新寵物科技，亦有一些社會關注的議題，例如被虐待或遭遺棄的寵物需要尋找新主人的情况等。

華浩然難忘為貓咪接生

每集請來不同嘉賓分享他們和寵物之間的故事，首集的故事由主持麥卓華、施匡翹及華浩然分享。麥卓華自嘲大頭蝦，一直以來沒膽量飼養寵物，深怕照顧不周，但十分佩服一名朋友，對方愛狗如命，經常收留流浪及遭遺棄的狗隻，「她收留這些狗，直到家裏放不下就將牠們交到狗場，這個狗場叫『大樹下』；真的很難想像，她除了要工作，還付出那麼多時間，無私地奉獻給動物」。

任職護士的華浩然分享曾為家中愛貓接生，令他畢生難忘，「我不清楚出世的確實日子，所以一早佈置好『產房』，怎料有晚凌晨聽到很淒厲的叫聲，原來已經生了第三隻，我見牠不斷喘氣，即上網看資訊，替牠按摩和推肚，但牠累得沒氣力咬掉胎膜，我就替牠處理和剪臍帶，雖然之前有演習過，但沒有這麼具體，有些手忙腳亂」。

施匡翹笑愛犬蠱惑

施匡翹養了一隻3歲多的迷你貴婦狗Sundae，早前她帶同愛犬出席《寵愛您》節目啟動禮，Sundae在現場表現得十分乖巧，但她指愛犬十分蠱惑，「有日我和媽咪準備出門口，看到牠突然咳和嘔，已經好擔心，但牠只是嘔口水，我即時上網搜查，原來狗狗會不想主人出門，所以扮一些症狀吸引我們注意，牠們比我想像中聰明，所以大家在養寵物前，要考慮清楚是否有心機和時間去照顧牠們」。

播放時間：3月2日起（逢周日）下午1時30分（知訊台），下午3時30分（網絡電視MBO TV）