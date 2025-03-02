《蜘蛛夫人》狄高達封爛片影后 力壓Gaga 哥普拉膺最爛導演 發文諷業界怕冒險

【明報專訊】第97屆奧斯卡香港時間明早舉行頒獎禮，按照慣例，「表揚」爛片的金草莓都會比奧斯卡提前一兩天公布得獎名單；《蜘蛛夫人》奪最爛影片等3獎成為大贏家，女主角狄高達莊遜（Dakota Johnson）更力壓百變天后兼《小丑：雙瘋》Lady Gaga，捧走爛片影后。《教父》金像導演哥普拉久休復出拍攝的《大都會》（Megalopolis），拿下最爛導演，他透過社交平台稱「很高興接受」，但同時嘲諷業界害怕冒險。

爛片金草莓今年1月公布提名，《小丑：雙瘋》票房與口碑跟上集相距甚遠，獲今年金草莓爛角逐7獎領跑，結果很僥幸，最爛電影、導演、男女主角都「逃過一劫」，不過華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與Lady Gaga捧走最爛銀幕拍檔，並奪最爛重拍或續集。

宋飛奪爛片影帝

《蜘蛛夫人》擊敗《小丑：雙瘋》、《大都會》、《列根》（Reagan，暫譯）及《邊緣禁地：沙丘喪戰》，拿下金草莓最爛電影及最爛劇本，女主角狄高達莊遜（Dakota Johnson）亦擊敗Lady Gaga及《特工亞皆老》拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）等勁敵，成為爛片影后。爛片影帝則落在《甜死人大革命》謝利宋飛（Jerry Seinfeld）身上。最爛男女配角分別是演出了《大都會》、《列根》等片的莊威（Jon Voight），以及《甜死人大革命》愛美舒瑪（Amy Schumer）。

金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）則以自資的《大都會》，擊敗《甜死人大革命》謝利宋飛、《小丑：雙瘋》托德菲臘斯（Todd Phillips）等對手，拿下爛片導演獎。哥普拉雖然不像當年荷爾芭莉（Halle Berry）親自領獎，但得悉成為爛片導演後，亦在社交平台發文表示，「我很高興接受爛片金草莓，當少數人有勇氣與當代電影製作主流逆風而行，很榮幸能夠憑《大都會》同時獲提名最爛導演、最爛劇本及最爛電影」。哥普拉續指當今對藝術的評分就像職業摔角一樣，「我選擇不遵從這行業缺乏膽量的規則，這行業如此害怕風險，儘管擁有大量年輕人才，但可能無法創作出50年後仍能存在的電影」。他又很榮幸能與充滿勇氣的電影人積葵大地（Jacques Tati）並肩而行，指後者拍出最失敗但受歡迎的電影；多謝《大都會》的同事之外，又稱「《大都會》提醒我們，票房只是有關金錢，就像戰爭一樣，愚昧和政治在我們的未來沒有真正的位置」。

「法國奧斯卡」《艾美利亞》大捷

另一方面，有「法國奧斯卡」之稱的凱撒獎同日亦舉行頒獎禮，有份角逐奧斯卡的《艾美利亞變奏曲》（Emilia Perez）奪得最佳電影、導演等7個獎項，成為大贏家，片中的跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）亦在種族歧視風波後首次亮相公開場合。金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）則獲頒榮譽獎。