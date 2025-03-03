吳業坤向周吉佩請教人夫「求生」之道

【明報專訊】吳業坤（坤哥）和周吉佩分別推出新歌《愛情求生案內書》及《GUTS》，昨日舉行發布會，兩人獻唱時均緊張爆汗，互相為對方抹汗。坤哥和周吉佩稱彼此很有緣分，兩度簽約同一間唱片公司，相識10多年，曾一起參與大大小小的音樂演出，不過未試過同台合唱，期待未來一起推出合唱歌、音樂特輯或旅遊節目。二人笑言輩分未分高下，周吉佩說：「我入行十六七年，中間做過其他工作，所以算後輩，私下稱呼他坤爺。」坤哥笑稱周吉佩資歷屬前輩，「一日入行，就一世是這行，哪有退出這回事，要改口叫他吉爺。」坤哥讚周吉佩努力掙錢養妻活兒，要向他請教「求生」夫妻相處之道，因自己經常衝口而出激怒老婆，「我喜歡開玩笑，說老婆變肥，她會好認真，偶爾會鬧交，但講日文，所以不夠她講，好快就無疾而終」。

周吉佩下月與30人粉絲團去塞班島旅遊，慶祝歌迷會成立兩周年，順道為7月推出的自傳式新書拍照和拍MV。拍照會否半裸騷肌？他自言沒有偶包，要看操練成果再決定，「前排開演唱會腸胃炎，搞到飲食胃口變差，最近瘦了」。坤哥下月踏入35歲，還未打算造人，周吉佩勸對方有仔趁嫩生，坤哥笑言：「之後想生會找周吉佩問生仔秘訣。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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