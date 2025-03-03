Charli XCX大贏家奪英國音樂5獎 丹尼戴亞爆粗頒獎罵英揆遭噤聲

【明報專訊】有「英國格林美」之稱的英國音樂大獎（Brit Awards）前晚在倫敦O2體育館舉行頒獎禮，女歌手Charli XCX奪年度專輯等5獎，成為大贏家；真空穿著透視裝上台的她笑言「聞說ITV（直播頒獎禮的電視台）投訴我露點」，加上頒獎嘉賓之一《東區人》男星丹尼戴亞（Danny Dyer）爆粗又罵英揆施紀賢（Keir Starmer），讓ITV要不斷噤聲。

Charli XCX憑《Brat》奪得Brit Awards年度專輯、年度歌手、年度歌曲（《Guess》）、跳舞歌曲及年度作曲人合共5獎，成為大贏家；不過她未有參與演出，頒獎禮司儀兼搞笑藝人積韋賀（Jack Whitehall）為她解釋稱可能Charli想喝醉，亦是最英式的行為，所以未能演出。Charli最受談論卻是穿著透視裝上台，致謝時亦提到，「聽聞ITV投訴我露點，但我感覺現在應是解放乳頭的年代，對嗎？」她其後領另一獎時表示一直自覺在英國樂壇是局外人，但其成功就是不用妥協的例證，「你做自己的事而且做得好，自然有人站在你的一方」。其實當晚頒獎禮的香艷場面不止Charli一個，據報Jade Thirlwall的舞蹈員，也在鏡頭前露股。

在樂壇天后Taylor Swift巡迴演唱會《Eras Tour》擔任暖場嘉賓的美國女歌手Sabrina Carpenter，亦為Brit Awards演出揭開頒獎禮序幕，之後更獲大會頒發全球成功獎，引來英媒熱議，指該獎2013年成立，原意是表揚唱片暢銷及演唱會賣座的英國音樂人，過去得獎者包括One Direction、Adele、Ed Sheeran等，但已停頒6年，英媒質疑復頒是為了「獎勵」Sabrina參與演出。

致敬Liam Payne

Brit Awards的另一焦點是肥皂劇《東區人》（EastEnders）男星丹尼戴亞頒發年度國際歌曲給《Good Luck Babe!》的Chappell Roan期間，引發負責直播的ITV連環噤聲；據報他宣讀得獎名單時，爆粗指對方未有到場，之後才播出Chappell的預錄片段；談及自己的新片，丹尼又再次罵髒話，並稱這個世界都由混蛋操作，更指現任英國首相施紀賢就是「年度混蛋」，讓控制室的導演十分繁忙，噤聲停不了。

另一方面，Brit Awards也不乏感性時刻，頒獎禮尾聲向去年猝逝的One Direction成員Liam Payne致敬，播出他過往的片段，讓不少觀眾大表感動。