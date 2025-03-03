INFINITE香港冒雨開騷 成烈爆衫展示「人間朱古力」

【明報專訊】韓國男團INFINITE為慶祝出道15周年，去年底展開亞洲巡迴演唱會《INFINITE 15th Anniversary Concert "Limited Edition"》，昨日在西九龍竹翠公園開騷，原定傍晚6時開始，開場前突然下起毛毛雨，大會隨即向觀眾派發雨衣，因而延遲30分鐘開始。

INFINITE的6名成員聖圭、東雨、優賢、成烈、L及成種，以白色造型登場，唱出《Last Romeo》及《Paradise》等歌曲，接着用廣東話跟粉絲打招呼；他們稱香港站是整個巡迴最後一場，慨嘆時間過得很快。東雨甫開場情緒已很高漲，不時跑到台前跳舞，又用廣東話說「見到你好幸福」、「你好靚」。優賢稱香港天氣清涼，但台下不少粉絲指舞台燈光太強而感到炎熱，優賢即口甜舌滑回應「（感到熱）不是因為我的愛」。

INFINITE全晚演出近4小時

其後6名成員各有個人表演，成種邊唱邊淋礦泉水；成烈唱《TGIF》時撕開上衣，露出結實肌肉，惹來全場粉絲尖叫。事後他遭隊友拉開上衣「檢查」腹肌，還大讚他是「人間朱古力」，東雨見成烈襯衫的鈕扣掉下，即拾起送給台下粉絲，場面搞笑。

INFINITE全晚演出近4小時，演唱多首大熱歌曲，如《The Eye》、《Back》、《Destiny》、《Be Mine》等，還兩度安歌，成員不時走落台與粉絲近距離接觸兼自拍。演唱會尾聲，他們不忘宣傳本月6日推出的新專輯《Like INFINITE》，以及4月12和13日首爾舉行的演唱會。隊長聖圭表示這次巡迴期間發生許多事，度過好幸福的時間，粉絲給他們的愛與能量，多過他給歌迷的，讓他感到抱歉。成烈稱2023年原計劃在港開騷，當時無奈取消，好開心能在港舉行戶外演唱會，他又以廣東話說：「我好鍾意你哋。」L大賣口乖，「由始至終我都係大家嘅BB，L」；優賢則搞笑表示：「你哋唔可以出軌呀！」最後6子約定會再來香港。

記者：蘇珮欣