美琪麥迪遜擊敗狄美摩亞封后 《阿諾拉》導演辛貝克包辦4獎創奧斯卡紀錄

【明報專訊】受到美國加州山火影響,第97屆奧斯卡不單取消候選人午餐會,並兩度推遲提名名單的公布日期,昨日終於在洛杉磯杜比劇院舉行頒獎禮。製作費僅600萬美元(約4680萬港元)的《阿諾拉》橫掃最佳電影、導演、女主角、原創劇本及剪接合共5獎成為今屆大贏家,年僅25歲的美琪麥迪遜(Mikey Madison)首度提名即封影后,但她未算巴閉,辛貝克(Sean Baker)身兼《阿諾拉》監製、導演、編劇及剪接,個人包辦餘下4個獎,刷新奧斯卡紀錄才叫厲害。

早在去年5月,辛貝克自編自導、美琪麥迪遜演繹脫衣舞孃戀上俄羅斯富家子的童話夢碎版愛情故事《阿諾拉》,率先贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎,為橫掃奧斯卡揭開序幕,結果在6項提名中,除了俄羅斯男星Yura Borisov失落最佳男配角外,其餘5項全中獎。值得一提是10部候選最佳電影中,《阿》片製作費較低,以獨立電影大勝億萬製作如《沙丘瀚戰:第二章》及《魔法壞女巫》,展示大衛打敗巨人歌利亞的氣概,正好為洛杉磯山火災民帶來鼓舞作用。

辛貝克「周身刀,張張利」

現年54歲的辛貝克擅拍低成本的獨立電影,2000年首次自編自導長片《Four Letter Words》,其後以《小明星》、《跨性有話兒》及《歡迎光臨夢幻樂園》為本地影迷熟悉,後者更首次獲邀參展康城,進軍國際舞台,去年終憑《阿諾拉》得獎。辛貝克亦是少數贏得奧斯卡最佳剪接的導演,《引力邊緣》阿方索克朗(Alfonso Cuaron)及《鐵達尼號》占士金馬倫(James Cameron)雖曾得此獎項,但非獨力完成,可見辛貝克「周身刀,張張利」。他個人獨得最佳電影、導演、原創劇本及剪接4獎,追平1954年美國娛樂巨擘華特迪士尼(Walt Disney)紀錄,不過,後者憑4部電影得獎,又比辛貝克略遜一籌。

今屆奧斯卡最佳女主角競爭激烈,《完美物質》62歲狄美摩亞(Demi Moore)先奪金球獎及美國演員公會獎(SAG)影后,原本行情看漲;《阿諾拉》美琪麥迪遜亦不遑多讓,獲美國獨立精神電影獎及「英國奧斯卡」BAFTA加冕,最終後者勝出,當宣布賽果一刻,狄美流露失望之情,自是不難理解。至於其他候選女星包括《艾美利亞變奏曲》跨性別演員卡娜加斯康(Karla Sofia Gascon)、《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和(Cynthia Erivo)及《我生如是繼續》《I'm Still Here》法蘭達杜利斯(Fernanda Torres)似乎打定輸數,感覺反而輕鬆得多。

美琪重申尊重性工作者

美琪麥迪遜致謝時表示:「實在太不真實了,我在洛杉磯長大,但感覺跟荷李活距離很遠,因此今天能夠站在這個舞台,實在不可思議。」戲中飾演脫衣舞孃的她重申,尊重並支持性工作者社群,將會一直跟她們成為盟友,「(拍戲)認識來自這個社群的傑出女性,感到榮幸,成為這趟不可思議旅程的亮點之一」。美琪14歲時,因姐夫擔任電影編劇而對拍戲產生興趣,開始參演短片和電視劇如《Better Things》,2019年《從前,有個荷里活》扮演邪教信徒,跟里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)及畢彼特(Brad Pitt)等有對手戲,最後被前者燒死,令影迷留下深刻印象。

辛貝克獲頒最佳導演時表示,看罷美琪在《從前,有個荷里活》演出,即認定她是《阿諾拉》最佳人選。事實證明他獨具慧眼。故事講述年輕脫衣舞孃Ani(美琪麥迪遜飾)因通曉俄語,獲派接待年輕又富有的Ivan,雙方一拍即合,私密的肌膚之親令二人擦出愛火,迅即閃婚。Ivan身在俄羅斯的父母得悉後,馬上飛到紐約拆散鴛鴦,Ani冀盼已久的灰姑娘童話一夜幻滅。

《阿諾拉》《艾美利亞變奏曲》上映中

《阿諾拉》、《完美物質》、《教宗選戰》、《魔法壞女巫》及《艾美利亞變奏曲》目前仍在本地戲院放映,《阿》片同時在myTV SUPER上架;獲頒最佳男主角、配樂和攝影的《粗獷派建築師》(The Brutalist)將於本周四(6日)在港開畫,最佳動畫《貓貓的奇幻漂流》(Flow)延至4月26日公映。影視串流平台方面,最佳國際電影《我生如是繼續》定於5月17日透過Now True自選服務推出,紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》(No Other Land)亦一樣,但上架日期容後公布;最佳紀錄短片《紐約愛樂:唯一的她》(The Only Girl in the Orchestra)則在Netflix播放。

(第97屆奧斯卡頒獎禮)