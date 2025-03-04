素兒莎丹娜奪女配暗諷特朗普 基倫高堅得獎要老婆生仔

【明報專訊】今屆奧斯卡首個頒發的獎項是最佳男配角，基倫高堅（Kieran Culkin）憑《深痛導賞團》（A Real Pain）首次提名，擊敗對手《粗獷派建築師》佳皮雅斯（Guy Pearce）、《搖滾詩人：未知的傳奇》愛德華諾頓（Edward Norton）、《飛黃騰達》謝洛美史壯（Jeremy Strong）及《阿諾拉》Yura Borisov，贏得人生第一座金像獎。

賽前獲頒金球獎、獨立精神電影獎最佳男配角的基倫高堅，致謝時先多謝《深痛導賞團》導演、編劇兼主角謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg），大讚對方是天才；提到謝洛美史壯曾跟他合演《傳媒家族繼承人》，基倫一時興奮爆粗，自知失言隨即收口。其後基倫轉變話題，婚後育有兩名子女的他稱去年出席艾美獎前，曾向妻子Jazz Charton提出生第3胎要求，女方表示如果他得獎便答應，結果他憑《傳》劇榮登視帝，可是Jazz食言；今次入圍奧斯卡，他又舊事重提，Jazz爽快應承：「今次得獎的話，我為你生第4胎。」難怪基倫要公開「追數」了。

另一方面，《流離者之歌》法國導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）自編自導西班牙文語歌舞劇《艾美利亞變奏曲》，入圍最佳電影、導演、女主角、改編劇本及國際電影等合共13項提名，成為史上角逐最多獎項的非英語電影，賽果除首次提名最佳女配角的素兒莎丹娜（Zoe Saldana）大熱得獎，兼奪最佳歌曲，其餘均飲恨。

素兒向墨西哥人民道歉

戲中飾演律師的素兒憑《艾美利亞變奏曲》橫掃金球獎、美國演員公會獎（SAG）及「英國奧斯卡」BAFTA等多個最佳女配角獎，奧斯卡可謂十拿九穩，然而公布賽果一刻，她仍忍不住興奮大叫「媽媽！媽媽」。致謝辭提到祖母1961年移民美國，「我是移民家庭的孩子，懷着夢想、尊嚴和努力，成為首名獲頒奧斯卡的多明尼加裔美國人，但我深信並非最後一個」。有美媒認為素兒言論似在隔空批評美國總統特朗普上任後收緊移民政策。

素兒接受傳媒訪問，一名墨西哥記者不滿《艾》片內容傷害墨國人民感情，素兒即道歉並解釋：「如果你們感到被冒犯，我表示抱歉，但這並非此片的拍攝原意，電影核心是歌頌女性在壓迫中掙扎，試圖找出自己最真實的聲音，我們一直堅持這主題。」

（第97屆奧斯卡頒獎禮）