巴西《我生如是繼續》首奪國際電影獎

【明報專訊】《中央車站》和路達沙利斯（Walter Salles）執導《我生如是繼續》（I'm Still Here，香港國際電影節名《至死方休》），在第97屆奧斯卡捧走最佳國際電影，並首次由巴西片勝出，力壓《艾美利亞變奏曲》、《貓貓的奇幻漂流》等對手。《我》片改編尤妮絲派瓦（Eunice Paiva）的真人真事，講述1970年代巴西獨裁軍政府的黑暗歷史，前國會議員被捕後失蹤，其妻獨力照顧5子女，並修讀法律，多年後公義才得以伸張。《中》片費蘭達蒙德尼高（Fernanda Montenegro）有份客串，其女法蘭達杜利斯（Fernanda Torres）飾演派瓦，並角逐奧斯卡影后。和路達致謝時表示得此獎感榮幸，尤其對手都是出色電影人，「這獎是屬於獨裁政府時期蒙受重大損失及痛苦卻不屈服並反抗的女性，也獻給兩名傑出女演員，賦予角色生命：法蘭達杜利斯和費蘭達蒙德尼高」。

《貓貓的奇幻漂流》膺最佳動畫

另一方面，《貓貓的奇幻漂流》擊敗《荒野機械人》等，贏得最佳動畫，亦是首部拉脫維亞動畫贏得奧斯卡，由兹巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）執導，講述一隻黑貓於末世洪水中與其他動物展開奇幻漂泊之旅，全片「零對白」卻動人心弦。據悉《貓》片以一款名為Blender的免費開源圖形軟體工具製作，兹巴洛迪斯稱沒有對白能表達的東西更多，「部分意念和情感，我不能透過言語表達，卻可以音樂、聲音、動作及剪接去營造，能說的更多」，稱這才是他喜愛的電影類型，既有電影感亦能超越文化界限。

（第97屆奧斯卡頒獎禮）