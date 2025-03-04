真赫曼悼念環節「打頭陣」 欠阿倫狄龍

【明報專訊】金像影帝真赫曼（Gene Hackman）夫婦上周被發現陳屍住所，死因未明，事件震驚荷李活；第97屆奧斯卡頒獎禮的悼念環節，真赫曼在《豪情蓋天》的拍檔摩根費曼（Morgan Freeman）出場即率先致敬他，稱影壇失去一個巨人，「我很開心能在《豪情蓋天》及《摧花劫》跟他合作，就像每個跟他合作過的演員都知道，他是很慷慨的表演者，有種能提升每個人成績的天賦」。之後在莫扎特《安魂曲》旋律伴奏下，大屏幕出現過去一年逝世電影人的片段，真赫曼之外，還有《哈利波特》瑪姬史密夫（Maggie Smith）、《藍色夜合花》導演大衛連治（David Lynch）、《飢餓遊戲》當奴修打蘭（Donald Sutherland），《臥虎藏龍》女星鄭佩佩亦在其中。不過美媒指今年悼念環節甩漏不少，至少9名已故電影人遭忽略，包括《獨行殺手》法國影星阿倫狄龍（Alain Delon）、《殉情記》奧莉花荷茜（Olivia Hussey）等知名演員，以及《不瘦降之謎》導演摩根史培洛（Morgan Spurlock），連跟真赫曼同日傳出死訊的《花邊教主》米雪卓登堡（Michelle Trachtenberg）亦遭「遺忘」。

（第97屆奧斯卡頒獎禮）