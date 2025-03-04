好友A-Lin來港捧場 紅館騷首場停電22分鐘 陶喆：嚇死

【明報專訊】台灣創作歌手陶喆相隔22年再度在紅館開騷，一連兩場《陶喆SOUL POWER II 世界巡迴演唱會》前晚結束，陶喆有點聲沙下落力演出，尾場氣氛依然高漲，不時走到台邊與觀眾握手，「2003年已經有很多男粉絲叫我老公，現在我已有老婆了，不好再這樣叫！」他自言在香港出世，不時大騷廣東話。對於等足22年才再來港開騷，「我覺得22這數字有特別意義，因前一晚停電22分鐘，在台上分享了很多小秘密，但也很緊張，整個過程感覺就如過了一個鐘一樣」。個唱尾聲獻唱《天天》，並走到台下與專程來港捧場的台灣天后A-Lin合唱幾句；三度encore最終以《愛很簡單》為演唱會畫上句號。

稱下次畀紅館多啲錢

陶喆騷後表示再到紅館開騷十分開心，有很多回憶；稱相隔這麽久才再來港開騷，因為紅館很難申請，「今年巡迴第一站就是香港，好似回到剛開始的感覺，很特別，也算是一種緣分」。他稱只開兩場一定不夠喉，可惜工作排得很滿，知道香港有新場地，希望明年再來港開騷。他承認有點聲沙，來港前忙於為新專輯錄音，可能休息不夠，知道粉絲等其專輯已久，所以有點壓力。陶喆表示好友A-Lin一落機便直接到紅館，「她真的好有心，非常可愛，我把咪高峰交給她唱幾句，也沒有拒絕，希望她不會不開心，真的非常愛她」。被問及首晚演唱會停電22分鐘，「嚇死我！停咗22分鐘，覺得好似一個鐘咁耐。紅館下次唔好咁，我哋畀多啲錢喇。好緊張，唔知亂講咩，聽唔到，剩得支咪同結他有電，非常特別的記憶，會永存心中」。

邀方大同任嘉賓不果成遺憾

陶喆頭場追思病逝的好友方大同，選唱《愛愛愛》，透露去年曾邀請對方擔任嘉賓，無奈成遺憾，稱雖然兩人只見過幾次面，但知道對方離世感到很難過，大讚方大同的音樂好聽，亦很有影響力，「我和大同不是很熟，但一定要向他致敬，加上我的樂隊和音樂總監曾和他合作，他們都非常難過」。方大同出道被冠以「香港陶喆」稱號，陶喆笑言自己在香港出世，彼此都是「香港陶喆」；與對方亦有很多共通點，如生日日期差不多，同樣識講上海話，亦很喜歡R&B及Soul音樂，「去年好多場騷都想邀請大同做嘉賓，奈何人生真的非常脆弱，今次開騷很多人和我講要身體健康，也覺得真的要保持健康，繼續為大家帶來好音樂」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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