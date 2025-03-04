疑內地醫護稱方大同走得平靜 經理人：沒有追悼音樂會

【明報專訊】音樂才子方大同抗病5年，於2月21日離世，終年41歲。有內地傳媒報道方大同的喪禮於3月1日在雲南舉行，日前小紅書有一名IP位於雲南、自稱是醫院工作者的網民發文，稱2月21日接到120（內地急救電話號碼），前往該地址時，「大家都不敢相信躺在面前的是那個才華橫溢的音樂才子……」出於對家屬尊重，在場每個人都決定保守秘密。該網民表示自從方大同離世消息曝光，出現很多傳聞，有感很多人為流量消費逝者，他透露方大同最後一程，「喜歡大同的朋友們放心，他走得很平靜，並沒有受到太多痛苦」。

有傳媒問方大同經理人是否有計劃辦追悼音樂會？經理人表示：「追悼音樂會是沒有的，大同的音樂是永恆的，希望他的音樂作品和精神財富永遠存在大家的心中。」

周柏豪回應質疑：我是第四寶

方大同離世，很多圈中人悼念，昔日曾同屬華納唱片旗下的周柏豪也在社交平台說感受，他提到「華納四寶」時，有網民認為有「抽水」之嫌，稱印象中只有「華納三寶（方大同、薛凱琪、周國賢）」未聽過「華納四寶」。又有指當年「三寶」是同期出道，周柏豪是2007年才加入華納。周柏豪大方回應網民的質疑：「是這樣的，07年公司同事說現在華納三寶變四寶了，就是那一年我剛入行加入華納唱片，我是小師弟，成為第四寶。不好意思，文字中不能解釋太多，請見諒。」

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