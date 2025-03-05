王大陸涉「殺人未遂」遭移送偵辦 曾傳照片炫耀打司機 手機被扣查案件曝光

【明報專訊】33歲台灣藝人王大陸上月涉逃兵風波，傳以百萬台幣偽造不實病歷以逃兵役，經新北檢複訊後以15萬台幣保釋，並安排本月13日入伍。距離入伍只有一個多星期，昨日王大陸再捲入一宗暴力事件，遭警方以「殺人未遂」移送檢方偵辦。昨日執法人員到寓所拘捕王大陸，他感到驚訝，直至知道涉嫌殺人未遂案的幕後主使者，頓時茫然呆滯。王大陸經紀人就事件回應傳媒，「辛苦大家，一切都在了解當中」。

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台灣傳媒最初報道，指王大陸返台灣透過預約車平台叫車接送，不料派來的車輛不符他預期，嫌棄「車太差」。王大陸事後向「富二代」游姓友人抱怨，找人向司機及平台派車員泄憤，兩人被打得滿身是傷。

兩度與司機衝突 向游姓友人抱怨

至晚上有傳媒報道事件的新版本，指王大陸去年4月在Uber叫車，由大安區到信義區，他坐上了連姓司機的Tesla，嫌司機兜路，雙方發生口角。王大陸落車後發覺自己的鑰匙掉在車上，他拉不開車門而狠敲車窗，為此跟司機二度起衝突。王大陸事後向游姓友人抱怨，對方為王大陸出氣找出司機資料，搵人毆打司機至受傷入院，行兇後還拍照回報「成果」，王大陸將照片及過程傳給其他友人炫耀。當時受傷司機報案，由於並不認識行兇者，故調查沒有線索，案件陷入膠着。

直至上月新北檢察官偵辦王大陸逃兵案時，扣查了他的手機，發覺手機有王大陸向朋友炫耀打司機一事，以及行兇者拍攝打人後的片段。警方昨日採取行動，將涉嫌教唆的王大陸與游姓友人逮捕，由於司機受傷兼有涉及言語恐嚇，所以用涉「殺人未遂」罪調查，至晚上檢察官仍開庭偵訊。

被捕一臉驚訝 問什麼狀况

據稱昨早上7時許，執法人員到王大陸的台北寓所將他拘捕，當時王大陸一臉驚訝道：「你們不是已經來過？」他被送上車時仍不斷追問：「是什麼狀况？」執法人員告訴他涉嫌殺人未遂，他得知後驚呆了。王大陸經理人回應傳媒說：「辛苦大家，一切都在了解當中，謝謝。」有傳媒致電王大陸父親王台慶，他沒接電話。至於王大陸的圈中好友柯震東透過經理人表示，「公司這邊不清楚，就不回應了，謝謝」，劃清界線。王大陸出身富裕家庭，父親王台慶是古董商人，對兒子十分愛惜。王大陸曾自爆父親不認同比他年長10歲的女朋友，自己為此情緒失控，抓住父親衣領要單挑，當時母親見父子衝突嚇得哭了。

網民：不想服兵役選擇入獄？

網民對王大陸先後因避服兵役與涉「殺人未遂」被調查議論紛紛，他原本下周四（13日）抵成功嶺營區報到，但涉殺人未遂遭移送偵辦，好奇是否會影響入伍時間。有網民留言：「什麼鬼，又是逃兵役又是涉嫌教唆殺人」、「不想服兵役所以選擇入獄？」去年王大陸跟張艾嘉、楊祐寧及柯佳嬿拍攝實境節目《艾嘉食堂》，有計劃拍攝第2季，但王大陸涉逃兵役和「殺人未遂」，短期內難以擺脫負面形象，隨時影響節目進度。製作人則叫大家不用擔心，「我們還沒有確認第2季，時間、人選也沒討論，所以不會受影響」。