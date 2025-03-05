見證新光戲院「熄燈」 薛家燕眼泛淚光 米雪江美儀嘆可惜

【明報專訊】北角新光戲院前晚舉行告別「熄燈」儀式正式結業，薛家燕、米雪、江美儀、范振峰與太太李思欣到場見證，儀式於零時十五分舉行，由李居明、龍貫天、黎筱娉及薛家燕在台上拉下電掣，門外招牌及大堂燈光隨即熄滅，新光戲院亦正式完成歷史使命。

薛家燕談到對新光的不捨時眼泛淚光，稱剛從杭州返港，一落機便趕到場，「第一次在這裏表演要數到幾十年前，耐到唔記得，我好唔捨得！因我對新光戲院有一份感情，多年來不時在這裏演出，好多謝李居明大師，他多年來出錢又出力，對演藝界、粵劇界，甚至家燕媽媽藝術中心的同學，都給予我們很多方便，很多時中心學生在這裏表演更分文不收，又會提早開門給學生綵排，好感激他」。

觀眾食麵睇表演 江美儀：好正

米雪與江美儀相約到場看最後一場演出，兩人曾在新光演出，米雪伙蓋鳴暉演粵劇《相如追夢》及舞台劇。江美儀曾演過《羅生門》等多齣舞台劇之餘，還有當年第一次參加亞視台慶也在這裏舉行。她們均表示來這裏最多就是做觀眾睇粵劇。

江美儀說：「新光很自由，在座位食嘢又得，行出行入又得，還可以帶小狗來睇戲，好似屋企咁，跟觀眾如一家人，我試過在台上演出，見到台下有觀眾食緊麵，真係好正！」兩人稱新光戲院交通方便，結業確實可惜，但時代轉變大家也要適應，江美儀說：「起碼是光榮引退，不是完全無人理、無聲無息地無咗，每天都是打鑼打鼓，以很多好睇的劇目來終結，也算是一個好好的回憶。」

記者：林祖傑