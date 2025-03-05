方大同遺作《夢想家》 經理人盼獲金曲獎肯定

【明報專訊】音樂才子方大同2月21日離世，終年41歲。方大同2017年在台灣金曲獎奪最佳國語男歌手，成金曲歌王，在台灣有很多歌迷支持。他去年發行專輯《夢想家》成為遺作，台灣歌迷看好這張專輯，有望入圍今屆金曲獎，盼他能獲特別貢獻獎的肯定。方大同經理人回應台灣傳媒表示，方大同一向是金曲獎入圍常客，曾6次入圍「最佳男歌手」，音樂能力與對華語樂壇的影響力早已被肯定，又說：「大同從不求名利、不與人爭，也不管紅與不紅提攜後輩，充滿創意，總是那麼單純的愛着音樂。希望這張專輯有機會能夠獲金曲獎肯定，讓更多人聽到、感受到這誠意之作。」不過，報名金曲獎的「特別貢獻獎」有其難度，因方大同是美籍身分。經理人表示曾跟文化部聯絡，由於方大同創立的「賦音樂工作室」在台灣有設公司、有辦事處，文化部表示如用「賦音樂」去角逐特別貢獻獎是有機會的。方大同經理人表示會盡力去做，希望不要有任何遺憾。

另一方面，薛凱琪與方大同感情深厚，她曾形容對方是神送給她的禮物，兩人互相陪伴10多年，一直是友達以上，戀人未滿；薛凱琪受情緒病困擾陷人生低潮時，獲方大同陪伴，打消做傻事的念頭。

網民指薛凱琪憔悴落漠

上月22日薛凱琪在內地出席音樂節，演出時多次在台上落淚，相信受方大同的死訊影響。近日有網民在社交平台上載短片，在北京遇見薛凱琪，見她憔悴落漠，不少網民擔心她的情緒。

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