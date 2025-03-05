劉青雲戥黃子華無緣爭影帝可惜 自認後輩 難與喜劇泰斗許冠文比較

【明報專訊】劉青雲憑《爸爸》角逐今屆金像獎影帝，對手有《破．地獄》許冠文，劉青雲雖然對自己有信心，但不敢跟前輩比較，稱許冠文身為喜劇泰斗，在《破．地獄》飾演喃嘸師傅也同樣出色。對於好友黃子華未能憑《破》片入圍爭影帝感可惜，稱子華是前無古人、後無來者，自稱演出的電影總票房也不及子華一部《破．地獄》。他希望跟戲中「太太」谷祖琳及「兒子」蘇文濤齊齊上台攞獎。同場莫文蔚對於方大同病逝感傷心及可惜，讚對方是完全熱愛音樂的創作人。

記者：柯美

攝影：劉永銳

劉青雲、莫文蔚及韓星CL昨日到金鐘出席腕表品牌活動。青雲表示擁有多枚手表，包括行山表、潛水表，以及開工和不開工戴的手表，又稱太太郭藹明曾送手表作生日禮物，現在也經常佩戴，「保養得好，分分鐘長命過你」。他透露與太太擁有情侶表及情侶衫，「見到太太跟我撞衫，不敢講『有冇搞錯去換衫』，通常會講『咁啱嘅』。主要是撞色，真係心有靈犀」。

青雲盼「一家三口」齊攞獎

劉青雲憑《爸爸》角逐今屆金像獎影帝，但未準備戰衣，亦未知太太會否陪同出席。問可有信心再登金像影帝寶座？他說：「我對自己一向有信心。（有否看過對手的電影？）大家都是香港電影工作者，我不會講他們是對手，講對手好似對敵，我不覺得他們是我的敵人。（喜歡哪部電影？）當然是《爸爸》，其實能夠入圍，水準都差不多。」戲中谷祖琳和蘇文濤分別入圍最佳女配角和最佳新人，劉青雲盼「一家三口」齊攞獎，最好囊括最佳電影及最佳導演，因台前幕後同樣付出努力。

有指最強對手是《破．地獄》許冠文，劉青雲自認後輩，不敢跟前輩比較，「許冠文是我尊重的電影工作者，他是喜劇泰斗，拍過不少賣座喜劇，今次在《破．地獄》有出色表現，而且電影又賣座，好難得。不要講最強對手，我好難跟許冠文比較，因為他是電影界大大大前輩，我是後後後後輩」。

對於好友黃子華未能憑《破•地獄》入圍爭影帝，青雲也感可惜，「他演得不錯，但有時好難講，是選擇問題。他絕對有機會再獲提名和攞獎」。他讚子華前無古人、後無來者，「《破•地獄》票房1.6億元，我演出的電影加埋都無那麼多，講笑，有嘅！」

劉青雲同時憑《爸爸》角逐《第18屆亞洲電影大獎》最佳男主角，他深感榮幸，亦充滿信心，認為對自己沒信心，怎樣要求別人對他有信心，但不可以表現得太過驕傲，亦要思考失落獎項時如何回答，「無論結果如何，也要對自己有信心」。

提到今次的對手又是《破•地獄》許冠文？青雲表示還有彭于晏、日本演員長塚京三及韓國演員崔岷植，他們都相當有水準。

莫文蔚：方大同離世好可惜

莫文蔚希望將來有機會跟劉青雲合作拍電影，稱上次合作已是20多年前，對手戲亦不多。問她可有送手表給老公？她說：「送過一次，不是什麼特別日子，反而老公有個習慣，每年結婚周年紀念都送一枚戒指給我，已收了13枚，且卡數一年比一年大。」工作方面，她表示已入紙申請啟德體育園開騷，但聽聞今年的檔期已爆滿。

對於方大同離世，莫文蔚說：「好sad，好可惜！我們合作不多，但我上一張專輯，邀請他為我製作和創作一首歌，我們有共同朋友，聽聞他近年身體不太好，沒想過走得那麼突然！他是一個完全熱愛音樂的創作人，好難得，好欣賞他。」

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