【娛樂場】亞洲電影大獎主題節目 杜篤之大師班分享音效設計

【明報專訊】第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮，將於3月16日（周日）於西九文化區戲曲中心大劇院舉行，頒獎禮前（14日至16日）有連串節目讓觀眾參與其中，有機會跟電影人互動，包括大師班、影人對談、巡迴放映等。

亞洲紅星現身apm

早前大會公布活動詳情，大部分要預早報名、購票，但3月15日的頒獎禮預熱活動是公開參與，集今屆大使藤岡靛、青年大使《出貓特攻隊》泰國演員茱蒂蒙翠莎容素欣、《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏、《年少日記》盧鎮業及《Drive My Car》岡田將生，還有泰國當紅偶像Win Metawin，他們當晚會現身apm跟觀眾會面。

上屆首設亞洲電影大獎主題節目，反應熱烈，多場講座門票一掃而空。今年一眾亞洲電影精英再次雲集香港，有多個節目，包括3月15日的「國際資深電影音效設計大師 杜篤之大師班」。杜篤之曾四度入圍亞洲電影大獎最佳音響，並憑《刺客聶隱娘》、《大佛普拉斯》及《梅艷芳》獲得音效設計獎項，他首次來港主持大師班，跟香港影迷及年輕創作者分享超過30年的豐富經驗。

杜篤之摘13座金馬獎

杜篤之是國際級電影音效大師，跟不少著名導演合作，包括王家衛、侯孝賢、許鞍華、杜琪峯等。他擁有金馬獎史上最多提名與獲獎紀錄，累計入圍41次，獲獎13次，更憑多部華語片屢獲國際影壇重要獎項，曾榮獲康城影展高等技術大獎，並受邀成為美國影藝學院會員，享有極高聲譽。今次大師班將深入探討音效設計的藝術與技術，深入剖析如何利用音效強化故事的情感和視覺效果，提升電影的情感表達，並分析其在多部獲獎電影中的具體應用。

4場跨地域影人對談

另有4場跨地域對談講座，暢談幕後秘聞。3月14日「配角的主場——入圍最佳男配角對談」，出席嘉賓包括《默視錄》李康生、《破．地獄》朱栢康及《九龍城寨之圍城》伍允龍。他們同台對談，深入剖析如何讓配角在電影中發揮關鍵作用。這場講座門票在開放報名後數小時爆滿。

3月15日有3場活動，包括「電影的新視野——入圍最佳新導演對談」，出席者《青春末世物語》空音央、《我的朋友安德烈》董子健與《越與南》張明貴。3人是來自亞洲不同地區的新銳導演，以大膽創意與獨特美學嶄露頭角。對談分享如何以嶄新的風格與視角拓展電影的可能性。

影迷可報名輪候後補名額

「銀幕的色彩——美術大師霍廷霄×麥國強對談」，兩人是本屆「最佳美術指導」入圍者，《狗陣》霍廷霄及《九龍城寨之圍城》麥國強，對談分享如何透過美術設計塑造電影風格與敘事層次。「電影的音符——入圍最佳原創音樂對談」，《長夜盡頭的微光》Hi'Spec、《破墓》金泰星、《箱男》勝本道哲及《破．地獄》朱芸編將共同探討電影配樂如何塑造敘事氛圍，為影像注入靈魂。雖然大師班與4場對談皆超額登記，但有興趣的影迷仍可向主辦單位報名，因設後補名額，預先登記才有機會walk-in。