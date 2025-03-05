奧斯卡收視跌 流失140萬觀衆 艾恩布迪長氣謝辭破紀錄

添密菲沙洛米（左圖左）與女友兼真人騷女星Kylie Jenner（左圖右）亮相奧斯卡頒獎禮，有消息指Kylie自覺不屬於這場合，欠缺安全感；當添密菲舊愛兼《諾斯費拉圖》女星莉莉露絲狄普準備頒獎前，本來坐在第一行的添密菲悄悄帶Kylie離開座位，直到莉莉離開舞台才回來。有報道指添密菲此舉是考慮到Kylie的情緒，非常貼心。

韓國女團Blackpink的泰籍成員Lisa首次參與奧斯卡演出，被拍下出場前的表情，但她與女歌手Doja Cat和Raye向《鐵金剛》電影致敬的表演環節，被指表現平平兼毫無意義。（路透社）

《阿諾拉》美琪麥迪遜（圓圖）爆冷封后，擊敗《完美物質》狄美摩亞（右圖），有報道指後者流露失望之情，但狄美公開回家吃薯條的照片，又撰文恭喜美琪，稱期待她的新作。（網上圖片）

【明報專訊】第97屆奧斯卡頒獎禮曲終人散，但餘波未休，包括負責直播的美國廣播公司（ABC）及收視調查機構尼爾森公布今年當地共1810萬觀眾收看直播，收視比去年下跌7個百分點，流失140萬觀看人次。《粗獷派建築師》艾恩布迪（Adrien Brody）除了成為史上首名兩度提名兩度得獎的命中率百分百金像影帝之外，其「長氣」謝辭以5分40秒，亦刷新奧斯卡逾80年紀錄。

近年奧斯卡頒獎禮收看人數不如過往，最差一屆是新冠疫情仍肆虐的2021年，僅1040萬觀看人次，是自1974年有電視直播以來的最差成績；其後3屆逐年上升，去年錄得1950萬觀看人次，是近3年的新高。今年不知是否候選電影不如去年的《芭比》及《奧本海默》多人捧場，還是其他因素，比上屆收視下跌7個百分點，錄得1810萬觀看次數，流失觀眾140萬。不過無論18至49歲或更年輕的18至34歲年齡層均錄得升幅，前者比去年上升3個百分點，18至34歲組別觀眾更是近5年的新高。

阿當辛迪拿衛衣暢銷

儘管收視下滑，但主辦方稱滿意首次擔任司儀的哥南奧拜恩（Conan O'Brien）的表現，歡迎他再度主持奧斯卡。據報哥南邀請老友兼《中坑同學會》阿當辛迪拿（Adam Sandler）參與開場演出，以一身街坊裝現身，據美媒報道，他身上的連帽衛衣來自洛杉磯品牌Aviator Nation，售價175美元（約1365港元），該環節播出後不久，阿當身穿的同款衛衣幾乎立即售罄。

艾恩布迪憑《粗獷派建築師》擊敗勁敵《搖滾詩人：未知的傳奇》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet），繼22年前《鋼琴戰曲》後再奪奧斯卡最佳男主角，除保住史上最年輕金像影帝紀錄之外，他的演藝生涯中兩度提名兩度得獎，命中率百分百，亦是另一項史無前例的紀錄。艾恩致謝時超越限定時間，音樂響起提醒他要趕快說完，他卻不從，還叫音樂暫停，稱快會說完，結果經計時後他的謝辭長達5分40秒，刷新1943年憑《戰雲鵑血》（Mrs. Miniver）封后的姬莉亞嘉遜（Greer Garson）5分30秒紀錄。事實上，在演員公會頒獎禮（SAG），憑《深痛導賞團》贏得最佳男配角的基倫高堅（Kieran Culkin）已「神預言」艾恩布迪很「長氣」，基倫致謝時拿起SAG獎座稱很重，於是放在旁邊的桌子上，稱「很難有人拿住它45秒，這是限定的時間，45秒啊，艾恩布迪」，不過當晚艾恩敗給《搖》片添密菲，未有機會上台；來到奧斯卡，結果就不理時間說出史上最長的謝辭；至於在謝辭中提起女友佐珍娜卓曼（Georgina Chapman）及其前夫兼在囚電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）的一對子女，韋斯汀亦透過發言人向傳媒表示，「替佐珍娜感到高興，亦感恩子女得到他們應得的愛及照顧」。

佐珍娜承認接不住香口膠

艾恩布迪上台領獎前吐出香口膠，並掟給女友佐珍娜卓曼，引來網民熱議；兩人其後接受電視訪問，艾恩稱當時沒想過要吞了香口膠，只想它消失，於是掟給佐珍娜；畫面所見，後者伸手企圖去接，在訪問中她承認根本接不住，香口膠丟在地氈上，不過未有提及這「垃圾」後來怎樣處理。

Lisa《鐵金剛》環節受批評

頒獎禮受到批評的還有《鐵金剛》電影致敬環節，大會邀請了《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）在《鐵金剛》主題音樂下起舞，並由Lisa、Doja Cat及Raye輪流唱出《鐵金剛勇破黑魔黨》、《鐵金剛勇破鑽石黨》及《新鐵金剛：智破天凶城》的主題曲，不少人批評3名女歌手表現平平，而且3女從未唱過《鐵》片歌曲，也跟該電影系列毫無關聯，不明白為何邀請她們演出，認為毫無意義。Doja Cat其後在社交網發文承認演出前十分緊張；唱《Skyfall》的Raye表示已經盡力，「唱這首歌太緊張了因為沒人可以唱得比Adele（原唱者）更像Adele」。Lisa未有評價自己的表現，但表示很高興可以跟新歌《Born Again》的姊妹（Doja Cat及Raye）聚首。據報頒獎禮監製之一Raj Kapoor過去曾製作格林美頒獎禮，跟很多歌手相熟，認為邀請Lisa等3人演出是很好的決定。

狄美摩亞祝賀勁敵美琪麥迪遜

有觀眾認為《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）擊敗《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）是爆冷，後者亦流露失望表情；據悉狄美心情未受影響，她與《虎膽龍威》布斯韋利士（Bruce Willis）所生的3名女兒去了《Vanity Fair》派對，之後回家，還把面前有兩大盆薯條的照片上傳社交網。3名女兒都表示為母親感到驕傲，認為她已是贏家。狄美亦撰文表示這個頒獎禮季節是充滿感恩的旅程，除多謝《完》片團隊及導演歌拉莉花潔（Coralie Fargeat），稱獲益良多，在帖文尾聲更表示「恭喜美琪麥迪遜，期待看你下部作品」，獲讚表現大方。創作人Diane Warren憑《戰地信差》的《Journey》第16度角逐奧斯卡最佳歌曲落敗，但她向美媒表示將捲土重來，稱很高興獲得提名，也開心出席頒獎禮，她笑言，「我將會回來，我是奧斯卡的『未來戰士』，難以擺脫我的」。