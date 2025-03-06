IU朴寶劍相交多年首拍劇望添食 《苦盡柑來遇見你》Netflix破例每周播4集

【明報專訊】《德魯納酒店》IU與《青春紀錄》朴寶劍合演影視串流平台Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》，將於明天（7日）上架，昨日在首爾舉行記者會，二人表示相識十多年，合作拍劇卻是首次，IU稱在片場會依賴對方；朴寶劍則大讚女方演技出色，新劇還未開播，已期望下部作品再結片緣。《苦》劇全季共分16集，內容分成春夏秋冬四季，為了增加「煲劇」樂趣，Netflix打破韓劇慣例，每周播出4集，務求觀眾睇得盡興。

昨日在《苦盡柑來遇見你》記者會上，曾跟IU合作《我的大叔》的導演金元錫，率領男女主角朴寶劍、IU，以及飾演二人成年版的《夫妻的世界》朴海俊和《正年》文素利一同出席。為了配合劇情需要，他們均以「大地色系」造型登場，加上濟州島的油菜花田為舞台背景，充滿漁村小島風情。新劇以1950年代為背景，講述性格截然不同的梁寬植（朴寶劍飾）和吳愛純（IU飾）繾綣一生的愛情故事。

IU一天看畢劇本即接演

IU自認是《山茶花開時》編劇林尚春的粉絲，當她收到對方的《苦盡柑來遇見你》劇本，僅花一天便看完，隨即答應演出；扮演中年吳愛純的文素利亦表示：「這是令我哭得最多的劇本，而且當我知道跟IU扮演同一角色，感到又驚又喜。」為了培養默契，文素利經常邀請IU到家裏或工作室見面閒聊；得悉對方臉上有痣，特地吩咐化妝師為自己塗上黑點，務求令到角色由內到外都連貫。最搞笑的是朴海俊，笑言：「當我讀畢劇本後，心情興奮了幾天，但同時擔心導演會不會突然易角。」

IU稱拍劇依賴朴寶劍

朴寶劍表示早在十幾歲已認識IU，二人一起拍攝廣告，卻從未合演劇集，「能夠跟她一起拍《苦盡柑來遇見你》，令我非常感動」，大讚IU把人生經歷如過山車般跌宕起伏的吳愛純，演繹得非常出色，急不及待地想在下一部作品再結片緣；IU也有同感，自稱二人合作關係「非常舒服」，又承認在片場很依賴對方，就算收工之後，私底下亦是一對關係要好的朋友。

早前有報道指朴寶劍與IU為宣傳《苦盡柑來遇見你》，將會亮相KBS電視台長壽音樂節目《歌謠舞台》，導演金元錫解釋，希望透過新劇向祖父母輩的觀眾致敬，同時為年輕一代打氣，他說：「年輕人容易感到焦慮和不安，這時候應該跟別人多交流，或者向外走走，因為我們不可能單獨在社會生存，希望大家看罷《苦盡柑來遇見你》也有同感。」此外，如果新劇「可以打破年齡和性別之間的代溝及隔膜，哪怕只是一點點，都是一件好事」。朴海俊補充說：「相信大家都有往後看的想法，希望透過新劇，尋找屬於自己最有共鳴的片段。」