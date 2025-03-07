翁子光：電影評論學會絕無偏私 劉青雲5奪最佳男演員 自覺演技膚淺

【明報專訊】《第31屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮》昨日在香港電影資料館舉行，劉青雲憑《爸爸》奪最佳男演員，談善言憑《虎毒不》獲最佳女演員，兩人從頒獎嘉賓鄭秀文手上領取獎項。鄭秀文表示看到電影人無私付出，相信香港電影會走出寒冬，期望有機會跟劉青雲及導演翁子光合作，並讚談善言有很大進步。

記者：柯美

攝影：劉永銳

今屆電影評論學會大獎於1月13日公布得獎名單，昨日正式頒獎。獲獎除劉青雲與談善言，還有最佳電影《九龍城寨之圍城》，最佳導演《爸爸》翁子光，以及《臨時劫案》獲最佳編劇。10部推薦電影《臨時劫案》、《十方之地》、《香港四徑大步走》、《看我今天怎麼說》、《從今以後》、《我談的那場戀愛》、《爸爸》、《冬未來》、《破．地獄》及《得寵先生》。

鄭秀文信香港電影會走出寒冬

鄭秀文表示前年憑《流水落花》獲電影評論學會最佳女演員，首次獲此獎是2001年憑《鍾無艷》，得獎對她是非常珍惜及莫大鼓勵，她說：「劉青雲勁啲（5奪評論學會最佳男演員），我要向前輩學習，希望有機會再跟青雲合作拍戲。」她亦替談善言獲獎開心，「我們合演《流水落花》時，她仍是新人，看到她有好大進步，我也要勉勵自已要繼續進步，今年我會拍戲，盼揀選的角色有突破。我很喜歡《爸爸》，希望有機會跟導演翁子光合作」。對於電影評論學會會長說香港電影將經歷寒冬，她說：「今（昨）日我來到這裏，聽到大家分享，可以用無私付出來形容他們，只要大家本着無私付出及做好自己，相信香港電影會走出寒冬。」

翁子光表示也希望跟鄭秀文合作，「今次是我第一次攞導演獎，我以前都是影評人，電影評論學會絕無偏私，我曾參與會內討論，評論學會的獎項提醒大家，某些香港電影有幾好，未必是工業獎，但它用不同角度去鼓勵、可能大家認為是小眾的電影」。

劉：最重要看到影圈熱鬧

劉青雲從鄭秀文手中接過獎項說：「不是聽主持講關於我的評論，都不知自己的演出那麼有深度，一直都覺得自己演技有點膚淺。多謝導演翁子光等我多年，亦多謝戲中家人，一班很用心演戲的人，給我很多啟發和新想法，我們城市得幾百萬人，很難要求自己的電影有幾十億票房，但我相信保持自己的特色和內涵，好好發展，一定有好機會。」

劉青雲5度奪電影評論學會最佳男演員，感謝評論學會多年支持，自己經常看他們對電影的評論，講得很清晰及有內涵，對他有啟發。他表示沒有特別慶祝，天寒地凍趕快回家；又稱沒增加奪金像獎影帝信心，因為是兩樣不同的事，但一向對自己有信心，獎不重要，最重要看到影圈熱鬧，「《破．地獄》及《九龍城寨之圍城》很有香港特色，又有好票房，未來可用多些本土文化特色去發展」。他望着談善言續道：「又有好好的女演員，可以一齊做很多好的東西。」

談善言領獎激動：這刻才真實

談善言領獎時激動說：「這刻才真實，這個獎是鼓勵和支持，多謝導演陳小娟花幾年時間寫角色給我，多謝媽咪，是她帶領我搵到淑貞（《虎毒不》飾演角色），希望電影幫到不同媽媽打開話匣子，重新討論現代母職及喚醒子女對母親的濃濃謝意。」可有信心奪金像獎影后？她跟青雲一樣，指機制和投票方法不同，會平常心，沒特別信心，其他入圍電影的演員都演得好好，要看評審口味。誰是最大勁敵？她說自己是最大敵人。

陳茂賢：拍戲初心不是為攞獎

陳茂賢執導《破．地獄》成為10部推薦電影之一。對於前輩文雋指評論學會冷待《破．地獄》，陳茂賢認為前輩有自己的睇法，自覺每部電影都值得支持，大家都很努力，「我沒大獎無所謂，拍戲初心不是為攞獎」 。《破．地獄》4月4日上映加長版，他表示原本127分鐘，現在141分鐘。

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