合作《拉闊音樂會》 林家謙洪嘉豪陳健安唱盡Oscar作品

填詞人Oscar（左起）昨日聯同洪嘉豪、林家謙及陳健安出席《拉闊》記者會。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】林家謙、洪嘉豪及陳健安將於5月10日假亞博演出《拉闊音樂會Oscar．回憶夜遊》，演繹商台主持兼填詞人Oscar（李文曦）歷年作品。3名歌手昨日出席記者會，透露曾與Oscar合作多次，可從對方填詞作品中揀選「形容自己」的歌詞。

林家謙表示今次演出《拉闊音樂會》，跟洪嘉豪、陳健安各自有獨唱及合唱，雖然大家的音樂風格及演繹方式各有不同，但可能為樂迷帶來驚喜，「我提議女歌男唱，幾新鮮，只是我個人意見，不要抱太大期望」。陳健安想唱林家謙《喃嘸師感官漫遊》，林家謙希望唱對方的《告別的藝術》。洪嘉豪則表示有10首心水歌想唱。

嘉豪否認不遵守交通規則

陳健安對Oscar的編排充滿信心，不排除音樂會用戲劇形式串連，林家謙笑說：「你唱歌時，我可以在台上邊做戲邊扮喊。」林家謙將於8月在紅館開個唱，仍在籌備階段，他表示會承接上次的紅館演唱會，圍繞夏天做主題。

提到近日有網民上載短片，指洪嘉豪日前到中大演出，駕車離開校園途中小路出大路，不停車讓校巴，累校巴急煞車險生意外。洪嘉豪解釋該片段不是紀錄全部過程，當時自己在小路有停車幾秒，保安人員為安全起見才截停校巴，讓他駛過。他稱只是跟從指示，沒有不遵守交通規則，「對此帶來不便，我講句唔好意思」。

記者：林蘊兒