姜濤考獲車牌無膽揸車載人 盧瀚霆不介意被批未夠班任《造星》導師

【明報專訊】男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）和呂爵安（Edan）昨日到中環出席品牌活動，吸引大批粉絲迫爆商場，現場設圍欄劃分多個區域，粉絲秩序良好，活動過程順利。姜濤考獲車牌未有膽揸車出街，稱要操練技術才敢載人。Anson Lo對於自薦做《全民造星VI》導師被網民諷未夠班，未有不開心，解釋當時是開玩笑，大家不要太認真。呂爵安被問林明禎即落閘；Ian下周舉行英國個人巡迴演唱會，承認心情緊張，視乎天氣決定騷肌與否。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

姜濤、Anson Lo、Ian和Edan穿著紅白服裝登場，Anson Lo拍照時風騷跳舞，Edan跟着學對方，Ian則微笑，姜濤表情不多稍露疲態。活動後，4子一同受訪，姜濤早前考獲車牌，問是否享受駕車樂趣致表現疲倦？他笑言因晨早起牀工作有點累，不過見現場氣氛熱鬧，有很多粉絲支持，有提神作用。姜濤自言考獲車牌後未有膽量駕車出街，有跟朋友討論不同款式汽車，未打算買車，「我現在不敢接載親友，等我操好揸車技術，才買車接載家人」。

問到其他隊友會否借車給姜濤操練駕車技術？Edan笑說：「我跟AK（江𤒹生）建議姜濤買車畀我們試，若感覺良好就交給他用，汽車性能不好就給我們。」Anson Lo說多名隊友已有車牌，有意學車，但要夾好時間。

姜濤笑稱跟邱士縉反目

姜濤近日再登社交平台熱搜榜，標題為「香港頂流姜濤瘦的時候」，貼出多張他昔日纖瘦照片。姜濤非常驚訝說：「估唔到喎！沒有留意，現在我一直努力喼弗。（有否跟隊友邱士縉操練？）他現在沒時間理我，我們反目了！」Edan大笑說：「變標題㗎喎！」姜濤笑稱會抽空飛去馬來西亞探班，跟在當地工作的邱士縉聯繫感情。

Anson Lo學識對惡言不上心

Anson Lo最近推出新歌《Heartbreaker》，講受Haters攻擊練成強大心臟，愈唱愈強。他否認要反擊Haters，是希望慰藉在職場或學校遇到被針對或被中傷的人，面對不實指控不要害怕，要保持內心強大為自己發聲。早前經理人黃慧君（花姐）透露Anson Lo自薦做《全民造星VI》客席導師，網民狠批他「未夠班」，Anson Lo沒有因而不開心，「早前與Jeremy（李駿傑）在韓國跟宣美（前女團Wonder Girls成員）綵排演唱會時，跟花姐要求做導師，覺得自己出道六七年，對《造星》運作好熟悉，本來只是開玩笑，估不到大家咁認真。我明白大家有自己意見，比起其他的惡意中傷，這些只是小兒科」。他稱入行後面對很多惡意中傷說話，包括粗言穢語及提到家人，認為毋須重提和與別人惡言相向，學識對流言不用上心，「大家對我唱歌、跳舞方面表現有何感覺，我覺得應該要聽，建設性意見要消化和改善，不可以只接受別人讚我好靚、好型就算」。

Anson Lo剛出席巴黎時裝周回港，透露跟著名設計師見面傾合作，預告將推出新產品，「仍未接受自己有這個機會，很高興，稍後會推出兩對鞋履和一個手袋」。會否預留產品給MIRROR兄弟？Anson Lo說：「自己對鞋也未收到，若留到，當然會留畀兄弟。」

Edan否認有愛情滋潤增創作靈感

Ian下周舉行英國個人巡迴演唱會，4月再參演MIRROR小組騷，承認心情緊張，雖然去年累積MIRROR巡唱經驗，但始終是個人海外騷，感受不同，正密鑼緊鼓準備，「希望大家看得開心，會唱未唱過的歌，跟香港騷有點不同。（會否騷肌？）當地天氣很凍，到時看天氣再決定」。

Edan透露正灌錄新歌，繼續是情歌，由他作曲，期待盡快推出。是否有愛情滋潤增加寫情歌靈感？他表示不關事，寫歌靈感來自生活日常。問到上月情人節向林明禎有何表示？？Edan落閘笑說：「吓！仲嚟、仲嚟、仲嚟，仲搞啲咁嘅嘢？工作以外的事，不回應了。」早前推出的《純銀子彈》亦是他作曲，登上流行榜冠軍，Edan開心作品獲喜歡變成動力，希望做多產唱作歌手，「其實沒有刻意朝唱作人路線發展，只是遇到合適就試試」。

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