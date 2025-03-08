193新歌訴心聲 曾遭唾棄要爭氣 稱ERROR隊友互做樹窿 絕不解散

【明報專訊】男團ERROR成員郭嘉駿（193）參加首屆《全民造星》入行，其言論和行為多次惹來是非與抨擊，曾因累積太多負面情緒不懂釋放，要向醫生求助。經過6年磨練，思想漸變成熟及有所領悟，自稱很多事已懂得看化，並將心聲與感受轉化成文字寫成新歌《Keep Walking》。ERROR經歷不少風雨但目標一致，是彼此的樹窿，就算將來是否同公司都不會解散，他笑言「死」都繼續開紀念演唱會。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

193為新歌填詞，創作靈感源於一句「They keep talking, I keep walking」，堅持相信自己的心態，歌詞其中一句「曾慘遭唾棄，今天定要爭氣」，是他的金句之一。193說：「入行6年遇到很多高低起跌，間中就會被人罵，不知做錯什麼事，有時是對、亦有時錯，確實被某些人唾棄。我想同自己講，無論人家怎樣，都要堅持自己信念同爭氣，證明自己所做的事，不受其他聲音動搖。這首歌是我去年最不開心時寫的，送給自己用來自勉。」

歌名回應鍵盤戰士

193表示歌名是回應某些「鍵盤戰士」在網上對他惡意抨擊，今後即使再收到haters閒言閒語，都繼續行自己的路。他自嘲EQ一向不高，因「EQ高反而IQ低」，自覺仍然會被某些網民挑起負面情緒，「ERROR四子都是普通人，多年來都是做回自己，跟網民理論好正常，爭論時自然各持己見。每人總會有情緒，要識得找出口抒發；我的方法是講出自己意見，如果不表達出來，反而擔心會有抑鬱。某程度來說，網民講出他們感受，其實都是釋放情緒，講完都會舒服，只要不是人身攻擊就無傷大雅」。

193不認同藝人被網民罵不應回應，稱外國很多明星也會在網上留言分享己見。他承認做藝人累積太多負面情緒時會變成抑鬱，自己也是過來人，以前不懂釋放，曾找醫生求助，「有段時間，可能突然紅了，多了人認識，受到很多輿論壓力，好多自己沒做過的事也被人屈，令到自己很不開心。現在已看化，因假設被罵後，罵我的人個心舒服了，我便當做善事，亦當盡了一個社會責任。現在懂得分辨善意還是無理取鬧的批評，不會像從前將不開心事屈埋，雖然間中也會看完留言嬲一嬲」。

被人鬧當做善事

繼《睡到三點》及《再次Puppy Love》後，《Keep Walking》是193第三首填詞作品，「《睡到三點》歌詞較口語化，還加入日文及韓語。《再次Puppy Love》則是大路情歌，兩首歌都不算太難，反而第3首考驗最大。廣東話有9個聲調，詞彙又博大精深，相比之下，唱或寫英文或國語歌詞較容易。為尊重作曲人，不可以扭轉首歌一個音，又要令到每句歌詞都押韻，真是好難。今次挑戰自己玩一韻到底，全部都用同一押韻字，於是向前輩Delta.T取意見。正所謂『我手寫我心』，情感才可真正地抒發出來」。他希望以後盡量有自己親手寫的作品，不過視乎有否時間，因對自己要求特別高，未夠完美的不會公開；又呼籲其他藝人可找他填詞。

填詞後挑戰作曲

193挑戰填詞後，作曲是下一個大計，「冲涼時偶爾哼了幾個音，甚至突然想到一兩段chorus，覺得幾好便先錄下留待備用。我知有好多藝人都會哼完自行錄低，或者交予音樂人幫手組合成一首歌。不知是否聽得太多其他作品，有時太入腦就混合了幾首歌一起，誤以為是自己作品。暫時錄音只限留在手機，未曾交出去」。他希望自己每首歌包括MV或作詞，都能參與創作，雖暫時不懂創作流行曲，不過願意嘗試，如當初學填詞也是慢慢開始，目前是幼稚園程度，但相信有無限可能。

共患難6年 友情不變

談到ERROR，193稱與隊友不開心時會互相傾訴和安慰，做對方樹窿，隊長肥仔（梁業）最少是非，所以少被罵，是他們最佳聆聽者，「我們共患難6年，即使面對幾多風風雨雨，目標都一致，友情不變。無論將來是否跟公司完約或者有人轉公司，我非常有信心ERROR絕對不會解散，『死』都繼續開紀念演唱會」。

髮型：Man Chan@CHIC Private I salon

化妝：Giann Cheung@Annie G. Chan Makeup Centre

造型設計：Alexiar Chiu

場地：香港知專設計學院V Music Library

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