Tyson Yoshi新歌《1994》 聽Beyond王傑太極金曲攞靈感

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）1994年出生，近日推出今年頭炮歌曲《1994》，是描述30歲的他，「如果寫一首屬於我、叫做《浚彥》的歌，首先要全廣東話，其次要很有男人味。我覺得廣東歌的搖滾里程碑一定是1990年代，今次新歌的曲風及歌詞都向1990年代的搖滾歌曲致敬，特地聽足一星期Beyond、王傑及太極的歌曲，才寫出《1994》」。他稱原本是獨唱，最後改為合唱，獲同樣Man爆的周殷廷（YT）答應，令整首歌平衡得更好，更合邏輯。

MV致敬《古惑仔》 女主角雲浩影

Tyson Yoshi自編自導自演《1994》MV，向經典電影《古惑仔》及《烈火戰車》致敬，豪擲近百萬打造動作戲與飛車場面；故事講述他與YT同時喜歡上士多太子女Cloud（雲浩影），並跟演反派的游學修爆發激烈衝突。他指Cloud與YT的角色設計是《97古惑仔：戰無不勝》的鄭伊健與李嘉欣，想重現斯文女生跟古惑仔互相牽扯的感覺，指Cloud氣質跟李嘉欣很像，YT演技令他驚訝。游學修是他的「定海神針」，反派角色推進故事，並激發大家演技。

飛車戲受《烈火戰車》啟發，清晨冒寒在昂船州大橋取景，多角度打造刺激追車場口，他最難忘買的跑車只駕駛兩次便奉獻來拍炒車場面，他笑言：「不止碌爆友情卡，信用卡也碌爆了，銀行戶口接近破產邊緣，各位未找數的老闆們，可否盡快找數，我快要破產了！」雖然破財，但他拍出戲癮，希望將來有機會拍電影，演自己有份寫或執導的劇本，最想挑戰做反派。

娛樂組