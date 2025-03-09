林盛斌首踏紅館棟篤笑 淚灑舞台 張敬軒任嘉賓贈梳髮膠全場爆笑

【明報專訊】林盛斌（Bob）前晚圓夢首踏紅館舉行《The Bobfather Finale 2025》棟篤笑，為「教父系列」完成最終章。開場時Bob見全場爆滿及觀眾歡呼聲即忍不住落淚，並拍心口說：「阿媽我得咗喇！」他感謝20多年來曾攻擊他的人，令他更堅強及勇猛。他對長女林霏兒被網民攻擊感心痛，沒想到女兒內心比他更強大。張敬軒擔任嘉賓，感謝Bob當年在他初來港時給予關心，感到很溫暖，即場送梳及髮膠給對方，令全場爆笑。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Bob圈中人緣甚佳，逾百圈中好友捧場，包括汪明荃、薛家燕、陳家樂、李佳芯、胡杏兒、張振朗、陳百祥與黃杏秀、張繼聰與謝安琪、陳展鵬與單文柔及歐陽震華夫婦等，星光熠熠。梁思浩前日逛商場不慎絆倒，左腳韌帶斷裂，仍撐行山杖到場支持。

逾百圈中好友捧場星光熠熠

Bob黐上假鬚、穿黑色西裝登場，有觀眾大叫「靚仔」，歡呼聲不絕。他自2015年起演出棟篤笑，經歷10年終踏上紅館開騷，未開口已激動落淚，大聲說：「阿媽我得咗喇！」他感謝入場觀眾，承諾盡力將歡樂和正能量帶給大家。Bob自爆上網搜尋自己的花名，有叫「龜頭Bob」，笑言為做有錢人，照玄學師傅吩咐，將108塊金箔貼在面上，自稱「金錢龜」，他笑說：「我老婆最叻，釣到一個金錢龜。我已升呢為『龜公Bob』，做金牌媒人，撮合幾段圈中姻緣。」他自認是司儀界名牌，收費好貴，但物有所值，絕不會隨便減價。

Bob笑稱常被人認錯，弄出笑話，跟他撞樣藝人有歐陽震華、盧海鵬及刀郎外，兒子曾將羅家英相片誤當成爸爸，天王也試過認錯，「我在新城做PA，到停車場接待郭富城，他一見我說『Bobby（歐陽震華）你在這裏做什麼？』他的經理人小美在他耳邊說一些話後，他即變嚴肅，像拍《寒戰》個樣」。

Bob稱長女頂得住網民攻擊

Bob入行多年常被網上Haters攻擊，收到不少惡毒咒罵留言，他曾不開心，但引用電影《教父》金句自勉，又公開感謝太太開解及支持。長女林霏兒（霏霏）亦遭網民攻擊，他感心痛，但讚女兒犀利，「以為霏霏會不開心，怎料她回覆我的安慰留言竟完全沒事，消化能力比我更高，她16歲已頂得住，我要向她致敬。她留言說爸爸不是垃圾，在她心中是英雄。但我想講，在我心中，霏霏與幾個弟妹才是我的真正英雄！多謝網民令我女兒急速成長，變得強大」。Bob爆霏霏的男友與家人來捧場，讚對方有禮貌，相信因父母家教很好。

軒仔讚Bob做事認真又勤力

Bob介紹嘉賓時說喜歡聽國語版《My Way》，張敬軒（軒仔）驚喜現身，全場興奮歡呼，唱完歌兩人相擁。軒仔說他們識於微時，當年他初來港，在新城電台遇見Bob，獲關心感覺很溫暖，「最近方大同離世，我整個星期留在家，有說不出的失落和悲傷。很珍惜可以經常見面和傾偈的好朋友，雖然我們不是常見，但會保持聯絡互相關心。Bob做每件事都認真，無論任何角色也好勤力，做好多功課，大家看到今（前）晚台下捧場的嘉賓陣容，犀利過樂壇頒獎禮，就知他的人緣」。軒仔此時送Bob「實用」禮物，一把梳和髮膠，爆Bob有頭髮要每日剃，令Bob哭笑不得。

尾段時，Bob重提被網民嘲「不自量力」開騷，他反過來感謝他們，「我想向過去20多年來，看不起我、想我死的人講一聲，因你們的否定，才令我站在這個台上。多得你們的打擊和批評，才能百分百相信自己，令我可以行得更勇猛更堅強！」

自評90分 盼挑戰紅館四面台

騷後Bob與台前幕後出席慶功宴，稱首次登紅館心情激動，出場已忍不住喊，自覺已盡力，表現值90分。他指軒仔一口應承任嘉賓，特別向公司申請調動工作，因大家認識多年又好玩得，台上對話內容和送禮，事前沒夾定。他指軒仔從沒問價錢，連車馬費也不要，收到他的禮物真的好癲，很有心思。Bob好感動全家人到場支持，間接讓子女理解爸爸的工作，「首次見霏霏男友的父母，好友善。有朋友讚霏霏男友靚仔」。提到在台上說下個目標是啟德體育園，盼成為該處第一個做棟篤笑的藝人。他稱講笑，是個人想法，擔心派100元給觀眾也不夠入場人數，希望有機會數年後再登紅館挑戰四面台。

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