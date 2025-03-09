拍無綫劇讚張曦雯勤力 袁詠儀：合約寫明有得瞓

【明報專訊】袁詠儀（靚靚）昨日聯同馬來西亞演員「翻版林明禎」黃潔琪（Miko）、劉界輝及陳峰到銅鑼灣出席電影《OMG！阿媽有喜》三八婦女節推介場。

該片在大馬賀歲檔上映，靚靚表示仍上映中，票房排第3位。至於香港票房，她說：「我一向好少諗票房，最重要拍攝過程開心，出來對得住自己和觀眾便可以，而且現在觀眾口味難以捉摸。」

兒子明年赴外地讀大學

靚靚透露接拍該片因題材新鮮，講家庭及與子女之間的相處，拍完後令她有所反思，身為父母應多聆聽子女說話，父母的說話亦不是永遠是對，她說：「慶幸兒子（張慕童）會跟我傾訴心事，會分享70%，當然希望更多。他明年去外國升學，未決定選什麼科目，他的興趣是編曲和作曲，但父母都希望子女揀選將來可以謀生的科目，我就覺得兒子大學畢業後要面對自己人生，所以讀大學最重要開心，搵到自己喜愛的事。（若搵到喜愛的女友？）都沒辦法，父母就是這樣，不想他們早拍拖，但大個後，又擔心他們無拖拍。」

靚靚相隔16年再拍無綫劇《模仿人生》，因劇本吸引，「我睇過很多張曦雯演出的劇集，今次合作覺得她好勤力，又容易溝通，台前幕後都合作愉快，監製和導演願意跟我傾戲，保存我當初不想一味復仇的想法，帶出多些東西，又會有些個案，我本身很喜歡睇懸疑偵探片。（有否足夠休息時間？）合約寫明有得瞓，拍得太夜樣子有變化，導演都會叫我返去瞓」。她素顏被網民捕獲，被讚有氣質。靚靚說：「係呀，我平時不喜歡化妝，可能大家見慣我素顏。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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