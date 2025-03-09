陳瀅曾接分手短訊 朱敏瀚恨做老竇

【明報專訊】周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及王灝兒（JW）昨日出席商場活動宣傳《痞子無間道》。劇集進入結局周，周嘉洛與陳瀅表示有少許不捨，他們跟JW、朱敏瀚合作兩部《痞子》系列，算是一個完結。

周嘉洛拍拒婚戲心痛

現場播出周嘉洛向陳瀅拒婚片段，陳瀅激動摑他幾巴掌泄憤。周嘉洛說拍攝期間要走出錄影廠冷靜，心情特別沉重，重看該片段仍有點心痛感覺。陳瀅說拍攝時有受打擊和被傷害感覺。現實中周嘉洛未試過拒絕別人，只有被人拒絕，笑陳瀅拒絕別人經驗好多。陳瀅反駁說求學時曾拒絕男仔，長大後，沒有太多男仔跟她表白，例子不算多，又自爆試過被分手，「不記得在中學還是大學，收到男同學短訊，寫上『我們分手了』，沒交代清楚，之後我致電給對方了解，已打不通了！」

JW特別投入親情戲

JW重看與劇中父親陳榮峻的感人對手戲，忍不住眼濕濕拭淚。她解釋只要觸及親情戲特別投入，拍攝時流出真眼淚，拍完該場戲仍狂哭不止兼抽搐。監製昨日安排扮演他們劇中童年版的小演員上台，朱敏瀚主動走落台抱起幾歲的小妹妹又逗她笑，被周嘉洛取笑他恨做爸爸想生女。朱敏瀚講明將來做爸爸要生一子一女，「希望生個可愛女兒先，會好愛惜及貴養，然後生個仔陪我踢足球。我不會偏心，對仔女有不同的愛」。他避談何時成家立室。有指緋聞女友陳曉華靚女，他們可生可愛小朋友。他聞言甜笑，重申仍是朋友關係，不會突然抱BB見人。

記者：林蘊兒