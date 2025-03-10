觀濱簽唱會受歡迎 周殷廷感動流淚

【明報專訊】周殷廷昨日於觀塘海濱舉行簽唱會，吸引400人圍觀，當中有應屆中學文憑試（DSE）學生自薦上台合唱，氣氛熱烈。活動開始不久，他即忍不住流下男兒淚，說首次舉行簽唱會受大家歡迎，非常感動，「今次很順利和熱鬧，兩三年前在街頭表演只有10幾人圍觀，又遇過被執法人員驅趕」。

周殷廷表示去年透過唱歌鼓勵一名學生，令對方放棄輕生念頭並考獲好成績升學，啟發他展開學校表演，盼鼓勵更多學生。過程中發現自己的心靈也獲治癒，想藉今次活動為應屆DSE考生打氣，會繼續走訪全港中學義演，「希望讓所有學生學識保護自己和自強，遇到問題不要自己扛，識求救是必須的」。他自爆學生生涯很不愉快，屢遇欺凌事件，小時候到新加坡讀小學，未適應講普通話、英文，遭同學說話欺凌，老師又對他體罰， 中學時試過被多個黑社會包圍拳打腳踢，當時遇到什麼都自己扛，不懂求救。

周殷廷又透露正入紙申請紅館開騷，「要等批期，申請紅館檔真的很難，我會努力，想自己做個人辦，告訴學生們，每個人都是靠自己一步步行向夢想」。

此外，周殷廷前晚參演在竹翠公園舉行的《The Singleton Just Sing Live in Wonderland》，演出期間走落台與觀眾近距離接觸，握手又自拍，全場high爆，有男粉絲更赤膊揮動上衣吸引他注意，周殷廷嘩一聲笑說：「除埋衫！」

記者：鍾一虹