奉俊昊《米奇17號》美開畫稱冠 韓國報捷 內地票房欠佳

【明報專訊】《韓流怪嚇》奉俊昊5年前以《上流寄生族》在奧斯卡贏得最佳電影、導演等4獎，刷新外語片的最佳成績，新片《米奇17號》（Mickey 17）由《蝙蝠俠》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演，分外矚目。該片上周五（7日）在美國開畫收770萬美元（約6000萬港元）成為冠軍，內地同日上映，但成績未如理想，截至昨晚累計3天收988萬人民幣。《米》片能否收回1.18億美元（約9.2億港元）成本，成為不少美媒關注的焦點。

《米奇17號》除了羅拔柏迪臣，還有《農情家園》連尚燁（Steven Yeun）、《雲妮侯斯頓：與愛共舞》娜奧美艾奇（Naomi Ackie）參演。《米》片改編自美國作家Edward Ashton的科幻小說《Mickey7》，講述在殖民星球上，複製人專門執行危險任務，每次犧牲後會保留記憶，移植到下一個複製人身上。羅拔飾演複製人「米奇17號」，某次任務失敗後遭遺棄，但被人類救活，自行返回基地，驚見「米奇18號」取代自己。

綜合爛番茄網站217篇評論文章，《米奇17號》得分79%；該片上周五在美國開畫首日收770萬美元，踢走3周票房冠軍《美國隊長4：勇敢新世界》，登上冠軍位置，美媒估計《米》片首周末可進帳1900萬至2000萬美元。據報《米》片未計宣傳費，成本1.18億美元，要收支平衡仍需努力。《米》片跟同屬科幻片的《引力邊緣》均由華納發行，後者被視為同類電影的票房標竿，由《羅馬》阿方索克朗（Alfonso Cuaron）執導，珊迪娜布洛（Sandra Bullock）伙拍佐治古尼（George Clooney）主演，2013年上映時首周末大收5580萬美元。

《米奇17號》上周五在內地開畫，根據內地貓眼網資料顯示，該片排片場次只有9579，昨晚截稿前單日收263萬人民幣，位列第9，成績未如理想。不過在韓國則有好成績，根據當地電影振興委員會綜合票房網資料顯示，《米奇17號》截至昨早11時左右，由上月28日開畫起計，以10天時間衝破200萬觀影人次，成為韓國今年最快破200萬人次的電影。與此同時，《米》片上映以來，一直穩守韓國單日票房冠軍，前日（8日）錄得25萬入場人次，比起2.5萬人次的亞軍動畫《退魔錄》，高出9倍。韓媒稱不少觀眾大讚《米奇17號》男主角羅拔柏迪臣演技出色，表示想再入戲院多看一次。