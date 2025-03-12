容祖兒預告下次開騷首選啟德 自掏腰包掃霆鋒演唱會門票日日捧場

【明報專訊】容祖兒（Joey）相隔6年再參與設計首飾系列，昨日於銅鑼灣舉行發布會，吸引大批粉絲到場支持。

Joey以歌曲《我的驕傲》歌詞「SEE ME FLY」為首飾系列命名，希望大家能擁抱夢想及發放正能量，她說：「我的成長由高高低低一路行，有否定、懷疑及無信心，去到現在是最喜歡自己的一個階段，不會像以前沒有信心、情緒不穩定；工作了20多年，還是很喜歡自己的工作，現在每天都擁抱着內心的澎湃，能跟大家分享滿滿的正能量。」

計劃包場請小朋友睇《哪吒2》

老闆楊受成承諾捐出總銷售部分收益予「容祖兒慈善基金」，Joey稱計劃邀請小朋友到戲院看《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2），因這是一部有質素的動畫電影，且充滿正能量，帶出堅持的初心，對小朋友是一個很好的教育，自己也很有興趣睇，「之前都試過包場，跟歌迷睇阿Sa（蔡卓妍）的賀歲片《祥賭必贏》，今次也可以包場睇《哪吒2》」。

拍婚嫁廣告揀Kenny棄霆鋒

活動上大會主持問到在謝霆鋒與關智斌之間二選一演婚嫁廣告，Joey表示選擇關智斌。問為何不選謝霆鋒？她說：「點同偶像結婚呀！和關智斌的感情就可以轉化到結婚廣告，因這些廣告通常都要頭貼頭，我和關智斌做這類動作不會尷尬，但和謝霆鋒做，我驚被他一拳打過嚟！」

Joey透露自掏腰包買了很多謝霆鋒啟德演唱會門票，表明不會浪費員工福利，每日都會去捧場。可會擔任表演嘉賓？她說：「不會！霆鋒20幾年沒開騷，這個時間完全是屬於他的，我亦十分期待。」可希望成為啟德主場館開騷的第一個香港女歌手？Joey說：「不用做第一！可以企在這個台上，我覺得已經足夠，開幕時都算是做了第一個，覺得是我其中一件最榮幸的事。」她表示開始做運動及練歌應付4月澳門演唱會，早前不時因病失聲，「之前4個月，我形容是打了一場仗，因為做音樂綜藝，做完一集就要諗下次唱什麼歌、編曲及穿什麼衫，但又不停病，成日都好緊張，沒時間運動，到今個月終於有得休息多些。希望能健健康康完成澳門騷，其實一個星期唱兩場騷並不辛苦，覺得是天堂的生活」。何時在香港開騷？她說：「不會在今年，但下次開騷首選都是啟德，有新鮮感嘛！」

與周筆暢是「無謂CP」

對於在音樂節目《聲生不息‧大灣區季》與周筆暢合照表現親密，惹來網民對兩人關係有遐想。Joey沒好氣說：「我哋今次真係friend咗，節目《乘風破浪》及《因為是朋友呀》都有同場，佢當時可能壓力太大有點緊張，今次合唱多咗，大家都放鬆，溝通都多了，發現她原來都係低低哋，係同頻。網民好鍾意炒呢啲『無謂CP』，我覺得無所謂，最重要大家開心，合作得愉快係最重要，還認識了一個思維差不多的好朋友。」

記者：林祖傑