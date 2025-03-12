金秀賢吻金賽綸驚爆6年情 女方未成年拍拖惹爭議 分手後遭舊愛追債370萬

金賽綸姨母受訪，聲稱當年只有15歲的她曾跟金秀賢拍拖6年，事件惹起網民熱議。

【明報專訊】韓片《殺手代父》女星金賽綸上月16日被發現陳屍寓所，終年24歲，當天正值《淚之女王》金秀賢的37歲生日。金賽綸父親及姨母前日（10日）分別接受韓媒訪問，批評金賽綸自尋短見，全因YouTuber李鎮浩及多家媒體的惡意報道影響，姨母更透過YouTube頻道《橫豎研究所》揭發金賽綸與金秀賢曾經拍拖6年的秘密，並公開後者親吻女方的合照，力證戀人關係。金秀賢一方否認報道，聲稱採取法律行動，即使吻照曝光，立場依舊不變。

文：蘇珮欣

金賽綸父親前日接受韓媒訪問，揭露她生前受到YouTuber李鎮浩及多家媒體惡意報道困擾，最終走上絕路，又指李鎮浩在金賽綸設靈期間多次致電查詢下葬位置，批評對方動機不純。

事務所否認立場不變

金賽綸姨母同晚接受YouTube頻道《橫豎研究所》訪問，聲稱她自2015年11月19日開始與金秀賢拍拖，當時女方只有15歲，男方則27歲，兩人交往6年，直至2021年7月7日分手。姨母指二人拍拖期間，金秀賢開設經理人公司GoldMedalist，金賽綸雖獲多間事務所邀約，最終仍選擇加盟男友公司，並協助他培訓新演員。2022年5月金賽綸醉駕被捕，金秀賢借出7億韓圜（約370萬港元），讓她賠償予事件受害者。金賽綸曾向親屬透露，當時男方未提還款條件，但她答應努力工作，盡快還清債務。

2024年3月金賽綸收到前度發信要求還款，由於她已停工，於是聯絡金秀賢，對方拒絕接聽電話，於是改用表姐的電話致電，金秀賢同樣不接。事後表姐收到記者來電，令她懷疑金秀賢一方向傳媒提供電話號碼。

昨日金秀賢方面發表聲明，否認相關報道，批評《橫豎研究所》有關內容失實，包括金秀賢與李鎮浩聯手欺壓金賽綸，又指金秀賢沒有跟15歲的金賽綸拍拖，事務所將以法律行動應對。《橫豎研究所》方面亦態度強硬，又暗示金秀賢可能觸犯與未成年少女發生性關係的罪行。該頻道更公開金秀賢輕吻金賽綸臉龐的親暱照片，以及女方在去年3月向前度發出短訊，內容指她無力償還債務，請求男方讓她分期攤還。

公開合照迫使現身

去年3月金賽綸曾透過社交媒體上載兩人臉貼臉照片，事後女方火速刪相，金秀賢否認戀情，又指不理解女方意圖。金賽綸姨母昨日透過《橫豎研究所》解釋，金賽綸因聯絡不上金秀賢，希望透過公開合照，迫使男方現身。同日公開二人親吻照，據報同樣攝於2016年，即兩人拍拖一年後所拍。

金秀賢方面昨晚再度回應，強調立場沒變，「目前正在討論如何應對，如有最新消息，將會盡快通告傳媒」。金秀賢主演影視串流平台Disney+新劇《山寨人生》預計4月開播，加上10多個廣告合約，網民關注事件會否對新劇及代言活動構成負面影響。