【明報專訊】第39屆金唱片大獎昨公布得獎名單,日本樂隊Mrs. GREEN APPLE及美國樂壇天后Taylor Swift同屬首次獲頒年度藝人大獎,後者憑《The Tortured Poets Department》兼奪年度專輯(外國),跟日本男團Snow Man《RAYS》(日本)及韓國男團Seventeen《SEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」》(亞洲)分庭抗禮。Seventeen亦蟬聯最佳亞洲藝人,正好為下月24日開始舉行的日本巡迴粉絲見面會造勢。

日本金唱片大獎以統計過去一年的唱片銷量、MV播放及串流下載數字為依據,Snow Man除了專輯大賣,《LOVE TRIGGER/We'll go together》亦奪得年度單曲;至於串流平台方面,日本組合Creepy Nuts及韓國女團ILLIT分別憑大熱歌曲《Bling-Bang-Bang-Born》和《Magnetic》,同時獲頒年度下載及串流歌曲;Blackpink成員Rose與男歌手Bruno Mars合唱「洗腦歌」《APT.》,同時贏得外國部門的年度串流歌曲獎。