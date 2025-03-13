姜濤驚青燒棉花糖遭花姐訓話 粉絲不滿斥欠危機意識

【明報專訊】男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和李駿傑（Jeremy）正在韓國拍團綜，日前有網民在社交平台分享姜濤與Jeremy燒棉花糖片段，見穿著羽絨的姜濤在火爐前，拿着燒烤叉準備燒棉花糖，顯得有點害怕，一度跳起閃避，又怕將叉放得太近火爐，表現戰戰兢兢。經理人黃慧君（花姐）在旁對他們說：「無論發生咩事都要好man咁，唔好畀人知道你哋唔識燒棉花糖。」不少網民看短片後，有讚姜濤可愛，亦有部分認為花姐不應大聲話姜濤：「佢已經有啲驚，而且火好猛，萬一嚇親佢，發生意外，邊個負責？」有指花姐不知什麼是工作與安全，那隻燒烤叉這麼短要伸向火爐很危險，有可能燒着衫，說她沒有危機意識；又有說花姐對姜濤與Anson Lo的態度不同，稱花姐常鬧姜濤，相對Anson Lo較得寵。

4子此行拍攝行程緊密，呂爵安在社交平台分享回酒店房後，累得衣服沒換就在牀邊睡着的照片，寫道：「每日平均睡眠時間3至4小時，基本上係去到邊瞓到邊，是有點累的，但係好鬼好笑……（暫時）（我覺得）已經期待出街了！」相對Anson Lo精神奕奕，分享在泳池邊跳新歌《Heartbreaker》舞蹈短片，留言：「隨便跳一個，Miss me？」冧爆粉絲。

娛樂組