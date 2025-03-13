伙王靜開騷向鄧麗君致敬 龍婷預告唱《漫步人生路》「郁兩下」

【明報專訊】一代巨星鄧麗君離世30年，龍婷與曾參演中國音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角王靜，5月5日假文化中心演出《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》。龍婷形容與王靜一見如故，有相逢恨晚感覺，兩人盼透過演繹經典金曲，向鄧麗君致敬。龍婷自言是鄧麗君的「小」歌迷，幾歲坐爸爸單車後座已識唱《甜蜜蜜》，長大後在不同場合演出也常點唱這首歌，「每個人都識唱和喜歡唱鄧麗君的歌，但我到30多歲，在旺角街頭表演時，才開始深層明白她的歌曲真正意思。當時每星期學唱鄧麗君兩首歌，發覺她的唱歌方法和咬字，以及穿透力好強。她不是唱得很大聲、很爆炸的演繹，卻有一種功力，可將歌曲在大家腦內迴旋，繞樑三日」。她將參考偶像的造型打扮演出，不會刻意模仿，預告唱《漫步人生路》時會「郁兩下」。至於鄧麗君的日文歌，若有歌迷要求，不排除一試。

王靜挑戰唱台語歌

王靜識唱鄧麗君大部分作品，與龍婷各自揀選合適她們的心水歌單外，亦會收取歌迷意見，希望為大家帶來驚喜。問兩人覺得誰較似鄧麗君？王靜說：「對『像』這一個字，沒有特殊含意和意義，唱鄧麗君的歌是以傳承為目的。我看過龍婷演出的片段，她唱歌很好聽，每個人唱歌有自己特點和風格，只要將歌曲精髓唱出來便可。」王靜認為偶像的金曲聽起來似簡單，實際演繹上難度非常高，需要留意氣息和咬字，加上有其他語言版本，不諳台語的她亦願意接受挑戰，為5月音樂會下苦功練習。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

場地提供：鄧麗君歌迷會

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