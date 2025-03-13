譚詠麟為明星足球隊「分家」發噩夢 稱與陳百祥風格不同各有各做

【明報專訊】陳百祥（阿叻）早前脫離「香港明星足球隊」另組「精裝明星足球隊」，因而傳與相識數十年的好友譚詠麟（阿倫）不和。阿叻曾否認，稱因各有不同要求，他退休後只有踢波，不像阿倫仍喜歡錢開巡迴演唱會，並想球隊年輕化。阿倫前晚突擊薛家燕主持的新城節目錄音訪問，承認看到明星足球隊「分家」新聞「個心離一離」兼發了幾晚噩夢，強調與阿叻沒有不和，私下有見面，他說：「嗰餅咁大，點搞都好，只是大家風格不同，阿叻比較肉緊，我較嬉戲，希望佢做到鍾意的事。」

阿叻另組「精裝明星足球隊」，找來馬國明、林文龍及洪天明等加盟，解釋「香港明星足球隊」明年成立40年，踢了38年的他已74歲，覺得是時候換些新人落場，現時退休想多踢波，一星期練一日不夠喉，阿倫仍喜歡錢，不時做巡唱，大家要求不同，有跟阿倫講合久必分、分久必合，部分球員可選擇兩隊都踢。

讚「老六兄弟」不怕蝕底

「香港明星足球隊」成員衛志豪、莫家淦、張智軒、潘梓鋒、羅鈞滿及伍偉樂組成男團「老六兄弟」，前晚到新城電台接受薛家燕（家燕姐）、范振鋒和思敏主持的節目《開心大派對》錄音訪問，阿倫驚喜現身支持「老六兄弟」，令錄音室笑聲不絕。

家燕姐問阿倫為何特別提攜這班年輕人？阿倫笑言：「我冇睇好佢哋，佢哋係靠自己，將自己化腐朽成形。我哋（明星足球隊）每次出外都有個環節與眾同樂，同球迷一齊唱歌，成日唱《萬水千山總是情》，咁不如搵隻歌可以又唱又跳。（唱你啲歌？）梗係要唱我啲歌！」為何這6人組成「老六兄弟」，阿倫稱因為他們不怕蝕底，成班人食飯，要有人唱歌搞氣氛，他們一個個行出來，又唱得不錯，所以不怕蝕底就有着數。

常自信爆棚 阿倫稱跟阿叻學

阿倫節目中多次提到阿叻，沾沾自喜說有過百首親自創作的歌曲時，家燕姐笑言要跟阿倫學習，皆因他永遠充滿自信。阿倫解釋：「我都係跟阿叻學習，佢係主席，我係會員。」提到傳他與阿叻不和，所以香港明星足球隊「分家」，阿叻另外組精裝明星足球隊。阿倫承認是分開了兩隊，「真係有呢件事，空穴來風必有因」。是否兩隊作風不同？阿倫說：「出面啲人成日都問我係咪同阿叻唔啱？點會唔啱，幾廿年朋友，唔會為咗呢啲嘢。不過當日睇到新聞個心都離一離，驚唔知點答傳媒朋友，返到屋企發咗幾晚噩夢，仲扎醒。」他稱之後想通，其實好簡單，「都係幾樣嘢，無論職業、商業、業餘都好，全球有咁多華人，個個都識我哋，嗰餅咁大，點搞都好，只不過𠵱家覺得佢同我哋嘅風格有些少唔同，因為佢比較肉緊，我哋比較嬉戲，大家睇法唔同。全球咁大，佢想點踢同點睇都得，相信有一日，佢迷途會返嚟，但佢未必迷途，可能佢方向啱都未定，我都希望佢做到自己鍾意嘅，其實我哋私底下仲有見面，過年都有講恭喜發財」。

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