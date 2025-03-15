【開箱】續談《匹兹堡》 醫護難題 全球共鳴

【明報專訊】韓劇《外傷重症中心》今年1月底在影視串流平台Netflix上架後大受歡迎，該劇拍出緊張氣氛又迅速推進劇情，故事以大學醫院為背景，講述朱智勳飾演的天才醫生如何重整外科重症團隊，後者屬急症一環，往往在重大意外事故中發揮救急扶危之效；重視醫院盈虧的院長金義聖，不滿朱大灑金錢（譬如動用救援直升機），但難見實利，朱因而被其他向錢看的醫生針對。昨日本欄談到在Max播出的美劇《匹兹堡》（The Pitt），其實也跟《外》劇中朱智勳等人面對類似難題。對比《外》劇透過重症救援營造戲劇效果，《匹兹堡》好像較為「平淡」，劇中醫護面對的困局卻更深更廣，病患亦層出不窮；所謂救援，並不限於性命，還有人情、道德，值得觀衆反思。

呈現不同病患個案

《匹兹堡》被稱為醫療版《24》，換句話說，每集就是急症室一個小時內發生的事，全劇15集，代表了醫護一天的工作。當中病例呼應了當下美國社會問題，譬如學生Nick與Jenna先後因濫藥被送到急症室，前者昏迷，女的獲救。兩人並非道友，而且都是乖學生，只是面臨考試壓力，又讀書太累，服用了含芬太尼的鎮靜劑，結果同在鬼門關走了一趟。可見芬太尼肆虐之外，Nick是家中獨子，父母都難以接受兒子從此離開。為了給他們時間消化，急診室資深顧問醫生Robby做了很多不必要測試，才告知兩人Nick已腦幹死亡，基本上用了9集時間，把這對父母由悲傷與不知所措，遷怒Jenna，到決定為兒子拔喉，再猶豫是否捐贈器官，醫院則出動了心理醫生、神父，還有Nick的同學朋友來開解。當父母陪伴Nick離開急症室，所有醫護列隊送別，Robby更提出他和同事會出席Nick的追思會。所謂「仁心仁術」，就是救不了Nick的性命，也會安撫他雙親受創的心靈。

另一生死教育課是一名已簽署「不施行心肺復蘇術」的老伯因肺炎昏迷，並且無法自行呼吸，但他的女兒堅持要用盡辦法施救，兒子則認同父親做法。Robby繼續予以最大容忍，給時間勸導開解，並終於明白她不讓父親離世只因自覺受父親忽略並「愛得太遲」。其他令人感動的病患個案，還有腦退化症媽媽疑遭女兒遺棄在急症室，原來身為長期照顧者的女兒累得在車上熟睡忘了時間，駐院第2年的King醫生知悉後，把她們轉介給社工。另一名受傷入院的黑人老伯同樣是腦退化症患者，卻熟悉醫療程序，甚至認識Robby的恩師Adamson醫生，醫護都好奇他到底是否退休醫生或護士，但其子表示父親當郵差40年，後來才帶出他是「自由之家救護服務」一員，美國確有此組織，1967年在匹兹堡成立，是美國首支醫療急救團隊；在病榻上既談歷史，也呼應急症室的重要。

缺乏資源人滿遺患

另一方面，急症室不時接收病患牽涉刑事罪行，譬如發現兒子意圖傷害多名少女而偽裝生病的母親、涉嫌性侵女兒的爸爸、疑墮販賣人口騙局的鄉下少女等，無論實習生還是駐院醫生都得面對，到底以拯救受害者之名不惜越過私隱或其他規範，還是袖手旁觀，全都是道德的抉擇。不過也有溫暖的個案，一名亞裔女士墮軌，她不諳英語，醫護從其語言猜不出來自何方，根本不知怎樣溝通；救她的非裔男則昏迷，他醒後才道出那是針對亞裔的種族仇恨，該女士遭人從後推落路軌，非裔男救人受傷，卻心繫女方，兩人言語不通，最後握手問好的一幕相當感人，相信世界上仍有人選擇善良。

跟《外傷重症中心》一樣，《匹兹堡》中的急症室也面對資源不足的問題，即使有鼠患，也沒人有空解決，最後是出身農家的實習生Whitaker徒手捕鼠。醫護缺人手，塞滿輪候病人，大家變得「躁底」，為了有沒有戴口罩，也可先口角後動武。不少人從第1集等到第10集，亦即10小時，開始失去耐性，其中一個甚至遷怒醫護，揮拳毆打護士長Dana。醫院管理層卻下令醫護要爭取病患的高評分，在如此工作環境下，無疑是緣木求魚。其實《外》《匹》兩劇醫護和病患所面對的難題，又豈止韓國和美國會發生？香港、英國和很多地方不也一樣？