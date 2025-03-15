甄子丹執導西片 將香港帶向全世界 戲院接連結業感心噏

【明報專訊】甄子丹昨日出席活動時透露將自導自演一部西片，在他要求下在香港和澳門拍攝，可以將香港帶到全世界，同業又有就業機會，以及見識及體驗西片製作。對於再有戲院結業，他感到心噏，擔心將來有戲無戲院上映，有機會都會跟有關當局表達意見。

記者：柯美

攝影：劉永銳

「宇宙最強」甄子丹昨日出席「香港打吡大賽2025」獲選參賽馬匹名單公布會，他連續13年擔任打吡大使，稱賽馬是香港歷史一個標誌，值得支持和推廣。

再做馬主 拒取名「宇宙最強」

甄子丹曾當馬主，「之前我養過一匹馬，贏過三次，但我因為開工拍戲，沒親身拉頭馬。之後與老婆（汪詩詩）一齊入馬場時，愛駒卻跑尾二，認真掃興，唯有再接再厲，但每次入場愛駒都沒勝出，老婆笑我別來了，我一現身愛駒就輸」。他表示這匹馬已退役，最近與蔡加讚夾份入紙養馬，中籤再做馬主，但未為新馬改名。有提議他為愛駒取名「宇宙最強」？他即耍手擰頭說不，「唔好啦，畀人講咗咁耐，膊頭好攰，行出來又要最強，這個名稱其實是大家娛樂吓，邊有人最強，改『宇宙最開心』或『宇宙最健康』，全人類都有共鳴」。

談到工作，甄子丹自覺幸運，仍有很多工作機會，透露將會自導自演一部西片，在他要求下，佔大部分戲分都會在香港和澳門拍攝，將香港這個地方帶向全世界，同業又有就業機會，亦可從中見識和體驗西片製作。是否動作片？他笑說：「我都不想是動作片，但沒辦法，這是我的命運和責任，而且動作片也是港產片標誌，我不推動，誰來推動？我要帶頭推動。」

盼業界與政府研究對策

甄子丹表示其他演員還未決定，稍後會面試，無論男女都要略懂動作，不過仍未落實創作方向。至於香港和澳門取景的比重，視乎哪個地方給予的支持較多，就側重在當地拍攝，「會跟香港文化體育及旅遊局再傾」。

談到經營20年新寶戲院將於本月底結業，甄子丹慨嘆說：「唔止一間結業！近年香港電影業有值得驕傲和鼓舞的電影，《九龍城寨之圍城》和《破．地獄》票房逾億，但現在電影市道整體低迷，去年只得20幾部港片開拍，少咗人開工，影響整個行業。（要如何解決？）戲院結業因舖租太貴，但如何解決我不識答，只可以分享自己對電影的睇法及經驗，要業界和政府去研究對策，我見到這情况都心噏。（擔心愈來愈少戲院，有戲無戲院上映？）係呀，有機會都會跟有關當局傾，表達自己意見，幫到都會幫。」

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