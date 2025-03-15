余思敏生日 老公鄭中基無影 社交網互取消關注傳婚變

【明報專訊】鄭中基去年8月鬧出「經理人風波」，合作多年的何慶湘被指工作與道德操守有問題離職。他隨後自爆患抑鬱症及有酗酒問題，完成去年9月兩場高雄演唱會後暫停工作，在太太余思敏陪伴下前往美國接受戒酒療程。成功戒酒的他早前低調返港，之後現身其YouTube頻道「機動電視台RTV」節目，他消瘦不少但精神不錯。他又到母校跟學弟分享，鼓勵以正途處理壓力問題。他主演電影《阿龍》原本下月上映，但電影公司透露映期有變，安排鄭中基的傳媒訪問取消。

余留言︰Start a new chapter

余思敏前日45歲生日，在社交平台分享跟子女一起吹蠟燭的照片，同時留言「Happy Birthday to me, Start a new chapter」，透露開啟新篇章，引起網民猜測。加上鄭中基未見蹤影，又被發現他們互相取消關注對方的Instagram，惹來婚變傳言。

余思敏獲一班有線娛樂新聞台的舊同事為她慶祝生日，鄭中基同樣未見蹤影。各人在社交平台分享合照，黃芳雯留言：「請記得好好哄自己，會有很多人愛你。」余思敏回覆︰「Love you all, new chapter！」黃芳雯再說︰「我哋呢班兄弟姊妹陪你行。」對於傳出婚變，鄭中基與余思敏暫時未就傳聞回應。

娛樂組