翁靜晶母趙靜瑜上月澳門逝世 享年88歲

【明報專訊】翁靜晶母親趙靜瑜（趙小瑜）今年2月21日在澳門逝世，享年88歲，前日《澳門日報》刊登訃文，趙靜瑜今日在澳門出殯。翁靜晶未在社交平台公開母親死訊，《明報》聯絡她，她以雙手合十圖案回覆，十分低調。翁靜晶母親是越南華僑，在美國留學讀兒童心理學，曾在澳門賭場經營賭廳，行內人稱她「大家姐」。過往翁靜晶受訪時，談及早年受母親「軍訓式」培育，指母親很惡又重男輕女，她由外婆照顧成長。翁靜晶受訪時曾說：「媽媽是走在時代尖端的人，她的理論是對子女投資沒回報，所以她分給子女的照顧時間，若以10分為滿分，她只付出0.5分。」翁靜晶又稱母親教她希望愈大、失望愈大，她亦被訓練成不准哭，因哭博不到同情，只會換來打一身。不過翁靜晶近年跟母親的關係拉近，翁母受訪時曾表示以女兒為榮。翁靜晶透露做律師遇上棘手案件，惹麻煩上身，母親對她的忠告是帶雨遮與一樽水上庭，以防被人淋鏹水可以遮擋與冲洗。

鏡頭前失控落淚

翁靜晶近日為澳門賽馬會結業後場內近百隻貓被遺棄奔波，原本這批貓被安排送到珠海，翁靜晶出手協調令計劃暫停，並在澳門安排領養日，前日她仍呼籲，「我承諾包底，澳門朋友，幫得幾多幫幾多」。她未提及丁母憂，但日前播出的網上節目《危險人物2.0》，一向表現冷靜的翁靜晶在鏡頭前失控落淚；節目案件是一宗1949年的警員殉職案，她應一名70多歲的求助人要求，尋找當年父親被殺的原因。節目尾聲，求助人談及已故母親時，翁靜晶哭得不停抹淚，未知是否勾起她對母親的回憶。

娛樂組