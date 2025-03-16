鍾培生率拳手出席過磅儀式 劉馬車踩場叫囂

【明報專訊】鍾培生今日舉行拳賽「培生擂台：無敵盃」番外篇，昨日於商場舉行記者會。鍾培生主持拳手過磅儀式，並介紹兩名日本寫真女郎擔任Ring Girl。今次6場賽事中，以拳壇紅人羅祖勝（四海）與Flash Daddy的90.7公斤巡洋艦級制賽事最受關注，兩名拳手常在網上針鋒相對，見面時火爆互相嘲諷。

鍾培生表示今次拳賽用了一個月時間籌備，整個製作費包括拳手酬勞，花逾100萬元。他也想親自落場比賽，但自己的酬勞屬天價，沒有300萬美元（約2300萬港元）絕對不會出手。提到近日有網民發現拳賽有假冒網站出售假門票，他知道後10小時內已發出聲明以正視聽，並報警處理，他說：「報警後該假冒網站已停止運作，慶幸市民醒目，沒有任何損失。」

稱上次甩底損失百萬 絕不合作

提到劉馬車（劉駿軒）2023年底獲鍾培生邀請跟龍心（林克霖）對戰，但比賽前因涉刑事案被拘留，未能出賽。劉馬車昨日在場外大聲叫囂，大會保安沒刻意阻止。鍾培生斥劉馬車行為不負責任，無打算再邀對方比賽，「當日他出賽前臨時甩底，是不守信用和不負責任的人，我向原本購票入場看劉馬車賽事的觀眾承諾，保留票尾可免費換領之後拳賽門票，今年1月兌現，這個安排讓我損失近100萬元，但沒打算向劉馬車追究，他要來踩場由得他，但絕不合作」。

記者：林蘊兒