【娛樂場】《似錦》景甜張晚意攜手扭轉命運

【明報專訊】內地女星景甜與張晚意合演古裝劇《似錦》，故事結合重生復仇、家庭鬥爭及雙世宿命等元素，重生在過去兩年成為古裝劇的賣點，《似錦》還加入經商和探案等設定。

改寫悲劇人生

《似錦》講述東平伯府的四小姐姜似（景甜飾）前世在戰亂中遭到愛人鬱錦（張晚意飾）一箭穿身，墮入河中的她心有不甘，發誓若一切重來，絕不會讓悲劇重演。姜似重生歸來發現自己躺在牀上，外間一片盛世，原來她回到死前10年，為了救活家人，她趕緊回到家中，這一世她不再是任人宰割的柔弱女子；她退掉了和季崇易不如意的婚事、智鬥惡毒二嬸的刁難，之後創辦香舖，展現出過人的商業頭腦。姜似幫助好友，並調查少女連環被害案，逐步改寫過去的悲劇人生。姜似與少年將軍鬱錦再次相遇，兩人內心各懷心事，仍難以割捨彼此的糾纏。其後姜似與鬱錦攜手改變了哥哥姜湛溺亡、姊姊姜依自縊的命運，也扭轉了父親被長公主陷害斬首的結局，經歷重重困難後，姜似對鬱錦的態度逐漸改變，願意再次與他相愛。

景甜大呼過癮

劇中的雙世情緣又虐又寵，姜似每次的反擊讓不少觀眾看得熱血沸騰；前世的姜似母親早逝，讓她背上「剋母」罪名，不時被二嬸當面指摘「有娘生沒娘教」，即使嫁人成家，也被夫家欺負，最親的哥哥被權貴霸凌，父親慘被嫁禍斬首。她第二世決定重新掌握自己命運，讓曾經欺凌她的人得到應有懲罰，表現勇氣和堅定。景甜對飾演姜似大呼過癮，「演這角色非常過癮，也是我第一次接這類型劇本，可以用這一世的手段來化解上一世遇到的許多問題，最終獲得幸福，我覺得是挺圓滿的故事」。

張晚意盼再合作

景甜與張晚意首次合作，景甜展現了姜似的勇敢機智又不乏青春魅力；張晚意則表現鬱錦的冷峻不凡卻有暖心一面，兩人自然流暢的互動促使「似錦CP」好感度上升。不少網民期待他們再合作，景甜與張晚意都表示期待，後者說：「我想再和她搭檔，可以換別的題材，現代一點的，可以喝咖啡的。」

黃奕演技獲讚

同劇還有好戲之人黃奕飾演長公主，劇中她對愛情相當執著，只要遇到想要的，會不擇手段弄到手，對於害人更絲毫不帶悔疚，看得觀眾汗毛直豎，讚她演技出色。之前黃奕在發布會被問到由女主角演到女配角會否感失落，她大方以打牌比喻，「我年輕時拿到過成績，現在你別想那麼多，反正我還在桌上，你等我摸兩把牌轉轉運，好不好？」景甜表示有黃奕加持是劇組最大的榮幸，張晚意稱黃奕是演員的榜樣，「總有一天我們也會盡一分力，托着更年輕的演員往前走，這是每個演員都該做的事」。《似錦》已於黃Viu上架。