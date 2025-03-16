金秀賢疑裸下身洗碗照曝光 盼見金賽綸母親 家屬要求道歉

【明報專訊】《殺手代父》女星金賽綸上月離世，終年24歲。YouTube頻道「橫豎研究所」上周訪問金賽綸遺屬，聲稱金賽綸與《淚之女王》37歲男星金秀賢曾拍拖6年，並發放兩人的親暱合照佐證。金秀賢涉戀未成年少女，原定今個星期交代，但事務所Gold Medalist前日以金秀賢近日情緒不穩為由，提早發聲明，承認兩人曾拍拖，但強調在女方成年後才開始交往。

稱受金秀賢父親來電滋擾

金秀賢所屬事務所Gold Medalist昨表示，金秀賢的私生活照片在沒獲得當事人同意下被公開，希望有關方面停止侵犯其個人私隱。事務所表示得悉金賽綸母親前日透過「橫豎研究所」發表的聲明後，深有同感，稱金秀賢也受到YouTuber造謠與惡評所折磨，但認為金母部分主張與事務所看法不同，家屬將事件對外公開，對於恢復金賽綸名譽似乎並不合適，事務所管理層想直接與金母見面，給對方解釋，懇請家屬隨時與他們聯繫。

「橫豎研究所」昨如常開直播，公開聲稱是金秀賢沒穿褲子在金賽綸家中洗碗的照片；又指金秀賢父親連日來嘗試聯絡金賽綸的父親，後者要求對方不要再來電滋擾。金賽綸家屬透過「橫豎研究所」昨再發聲明，要求金秀賢承認在金賽綸未成年時兩人已開始交往，並公開道歉；也要求Gold Medalist就否認二人曾交往一事道歉，並需承認金賽綸曾為公司培訓新人作出貢獻，以及曾發信要求金賽綸還債。家屬表示為了證明YouTuber李鎮浩發布虛假信息，才會說出「雙金」戀情及公開金秀賢的私生活照片，希望外界見諒，並強調除了要求金秀賢與Gold Medalist道歉外，什麼都不需要；家屬又謂將會入稟控告李鎮浩。

另一方面，有網民爆料稱金秀賢2014年在泰國舉行粉絲見面會期間，深夜表示想打羽毛球，故要求主辦方將活動場地改成羽毛球場，令工作人員通宵改建場地。