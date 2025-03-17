曾演《鐵甲奇俠3》 「星期三」珍娜不滿被刪對白

【明報專訊】《星期三》珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）早前與新片《Death of a Unicorn》的拍檔「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd）接受《Entertainment Tonight》訪問，主持稱希望珍娜將來有機會加入MCU（Marvel電影宇宙），拍攝超級英雄電影，怎料珍娜表示，「我拍過啦」，她稱那可能是自己在影圈的第一份工作。

現年22歲的珍娜奧蒂嘉曾客串2013年上映的《鐵甲奇俠3》，她在訪問中表示，「那是我其中一份最早接的工作，但他們刪除了我所有對白。我有份演出《鐵甲奇俠3》，一閃而過，卻佔據了一個鏡頭，片中我的角色只有一條腿，飾演副總統的女兒」。《迷離劫》米高法拉（Miguel Ferrer）在《鐵甲奇俠3》飾演副總統，翻查片段，當時副總統走進大廳，親吻女兒，珍娜的角色坐在輪椅上，有大約一秒的臉部特寫，再移向她只有一條腿的下半身。在MCU扮演蟻俠的保羅路德，於訪問中稱Marvel很擅長埋下伏線，因此珍娜有可能回歸MCU大家庭；保羅向珍娜表示，「他們可能會為你創作一些角色，畢竟能讓珍娜加盟，應該算他們幸運吧」。不過，珍娜對此表示懷疑，「他們甚至把我的名字（從演員名單）刪除，我覺得很重要，之後我也繼續前行」。

《鐵甲奇俠3》由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、賓京士利（Ben Kingsley）等主演，2013年上映時全球大收12.6億美元（約98.28億港元）。