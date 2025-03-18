鄧麗欣伙Cookies「六餅」紅館合唱 曾邀傅穎蒲茜兒任嘉賓 稱不可強求

鄧麗欣承認很想Cookies全體齊人在紅館合唱，曾邀傅穎和蒲茜兒，她們各有各忙，不能強求。（網上圖片）

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）一連3場《STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025》前晚圓滿結束，6名Cookies隊友上台與鄧麗欣合唱《心急人上》，觀眾大為驚喜，引得全場尖叫。Cookies「重組」獻唱，鄧麗欣承認有邀請傅穎和蒲茜兒，不過二人各有各忙，不能強求，大爆跟6隊友一落台即爆喊。對於周啟生疑諷刺她的歌藝，鄧麗欣表示每個人有表達自由，相信自己的努力觀眾是看到的。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

鄧麗欣演唱會尾場嘉賓驚喜連連，先跟「細佬」魏浚笙（Jeffrey）合唱《好好戀愛》，兩人因合作兩部戲都演姊弟，故以「家姐、細佬」相稱。唱畢，Jeffrey拿出一張親手繪畫的Q版鄧麗欣卡做禮物，解釋因為知道家姐喜歡繪畫。鄧麗欣收到甜笑讚得意，笑說畫功好襯「中二病」的Jeffrey。鄧麗欣笑稱跟「細佬」合唱情歌有亂倫感覺，「我們好有姊弟緣，不如趁今次台上結拜，一直好欣賞Jeffrey，他是少有好禮貌，乖得來靚仔」。Jeffrey即賣口乖：「家姐真人靚過上鏡。」隨即再問大家看了電影《紅豆》未，乘機宣傳，女主角鄧麗欣承認票房麻麻，希望演唱會觀眾能幫手，不看戲也買飛，支持香港電影。

3人母成員攜子女捧場

安歌環節，鄧麗欣說演唱會尾場決定送驚喜禮物給大家，Cookies隊友何綺玲（Elaine）、區文詩（Angela）、吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、馬思恆（Helena）和陳素瑩（Gloria）登場，伙鄧麗欣合唱《心急人上》，全場瘋狂尖叫起身大合唱，惟傅穎（Theresa）和蒲茜兒（Serena）未有現身。鄧麗欣感謝好友助她完成紅館合唱心願並講述各人現况，說到現為藝術心理治療博士的Helena特別從美國回港跟大家重聚。

已轉行成女強人的Gloria反過來多謝鄧麗欣邀請，才可登紅館唱歌。鄧麗欣稱Elaine、Kary和Miki已為人母，忙湊小朋友，想約食飯也要排期半年，3人更向坐在台下的子女揮手。Kary說：「今（前）晚是來支持Stephy第一個紅館騷。」Miki和其他成員齊和議。鄧麗欣跟她們說：「我愛你們。」眾人互相擁抱。

鄧麗欣大讚各人身形外貌多年保持不變，Elaine依然像少女，最後合唱《Forever Friends》。紅館開燈後，大部分歌迷不肯離場，鄧麗欣換衫後第二度出場安歌，自爆在後台未喊完又要再出場，整晚情緒起伏好大，徇眾要求下唱出《中華冷面》及《最後一塊》，演唱會才完結。

傅穎蒲茜兒有事在身

完騷後，鄧麗欣受訪表示很開心跟Cookies隊友難得合體唱歌，帶來集體回憶，不禁讚自己厲害，「因事前大家經常追問我Cookies會不會再合體當嘉賓，為保持神秘不能講，另方面又不肯定是否能集齊人。例如Helena在美國，臨近開騷才確實能回港，Elaine住澳門，還要帶同小朋友來並不容易。我一直好想有這個畫面（Cookies合唱），能在我第一次紅館舞台呈現，觀眾亦都好想看到，所以是開心和圓滿下完成演唱會，會好好珍惜」。鄧麗欣承認很想Cookies全體齊人，有聯絡另外兩成員傅穎和蒲茜兒，可惜她們各有各忙，不能強求，大爆跟6名Cookies隊友一落台即爆喊。

鄧麗欣冧爆男友每晚捧場

完場觀眾不肯離開，要再度安歌，有沒有計劃開演唱會Part 2？鄧麗欣認為非她能控制，如果反應好也可能有機會，承認3晚略嫌不夠喉。問到男友是否每晚捧場？她甜笑說是，男友前晚還帶同家人捧場，有在後台合照，男友家人第一次看她演出，看得很開心，未問男友對演唱會評價。鄧麗欣感謝家人、朋友和新舊同事入場支持，每晚也有看網上留言，想改善演出。

有「樂壇判官」之稱的資深音樂人周啟生最近也發文分享鄧麗欣的演唱會片段，提到「音準」問題，疑暗諷她的歌藝，鄧麗欣說：「我沒有留意，咁有趣？不會介意，因為他有表達自由，或者之後會看一看。今次演出我覺得對得起自己，用盡最大努力，相信大家一定會見到。」

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