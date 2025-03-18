金秀賢新劇停播恐賠千億韓圜 律師證金賽綸兩度收追債信 事務所要脅賠償《淚之女王》損失

【明報專訊】韓片《殺手代父》女星金賽綸上月離世，終年24歲。遺屬昨日委託律師控告YouTuber李鎮浩多次發表失實報道，把金賽綸逼上絕路，又揭發《淚之女王》37歲男星金秀賢所屬事務所Gold Medalist兩度向金賽綸發出律師信追債，更恐嚇女方一旦公開拍拖證據，導致《淚》劇出現虧損，她需作出巨額賠償。另外，韓媒指金秀賢目前拍攝新劇《山寨人生》，若受醜聞影響而遭停播，他或需賠償逾千億韓圜（約數億港元）違約金。

文：蘇珮欣

金賽綸遺屬的代表律師夫志錫、韓國藝人防止自殺會會長權永燦，以及連日公開金秀賢與未成年金賽綸拍拖證據的YouTube頻道「橫豎研究所」負責人金世義，昨日下午在首爾警察廳外會見傳媒，宣布代表金家起訴YouTuber李鎮浩誹謗。律師表示曾想過以殺人罪提告，可惜法律上並不適用，期望法庭考慮金賽綸因李鎮浩發表虛假報道而自殺，把事實反映在刑責上。

根據起訴書所指，去年3月24日金賽綸透過社交媒體公開金秀賢合照，源於收到事務所Gold Medalist追討她因醉駕而賠償7億韓圜（約370萬港元）違約金的律師信，李鎮浩卻拍片指摘金賽綸「自編自導戀情」，令她大受打擊，繼而作出極端選擇。遺屬為了證明李鎮浩誹謗，被迫公開金賽綸與金秀賢拍拖期間的合照，又指李鎮浩在金賽綸死後刪除相關片段，有毁滅證據之嫌，促請檢方把他拘捕。李鎮浩則表示堅持到底，證明自己清白，強調他發布的金賽綸短片內容，來自當地媒體報道，他只負責後期加工。

網站公開拍拖舊照

遺屬再次要求金秀賢承認與金賽綸拍拖6年的事實，並為早前說謊而道歉。律師又揭發Gold Medalist向金賽綸發出律師信後，女方曾向金秀賢求助但不果，於是想到公開二人合照，迫使男方回應，結果Gold Medalist再發律師信，除了要求還債，更禁止她發放照片，或與事務所其他人聯絡，又稱如果《淚之女王》因受事件影響而蒙受巨額損失，金賽綸須作賠償，內容充滿威嚇性。

權永燦被問到「橫豎研究所」強迫金秀賢認愛兼道歉，會否擔心後者作出極端選擇？他解釋金賽綸家屬同樣無助，曾聯絡過百間傳媒，竟沒一間揭發「雙金」戀情。「橫豎研究所」昨日再公開多年前金秀賢現身金賽綸寓所門外的合照，並以「惡魔謊言被拆穿」為題，公開Gold Medalist向金賽綸兩度發出律師信的內容。

隨着「雙金」事件持續發酵，金秀賢形象受損，男團BigBang隊長G-Dragon主持MBC電視台綜藝節目《Good Day》前晚播出最新一集，金秀賢鏡頭未被刪剪，惹來部分觀眾不滿。MBC昨日回應《Good Day》因為遷就海外串流平台同步播放，必須在播出前兩星期完成製作，至於往後的內容，將會盡量刪剪有爭議的部分。另外，金秀賢拍攝新劇《山寨人生》或受影響，據報製作費600億韓圜（約3.2億港元），韓媒指一旦抽起不播，金秀賢恐怕要賠償兩至3倍違約金，總額高達1200億至1800億韓圜（約6.4至9.6億港元）。

李伊疑為金賽綸發聲

另一方面，韓媒引述《問問星星吧》女星李伊在社交媒體上發文，疑似談及金賽綸事件，李伊說：「9歲時什麼都不懂，被父母折磨的孩子，15歲因為了解這世界而被當成花蛇嗎？」文中花蛇是指用美貌來迷惑別人的騙子。

金賽綸遺屬昨日公開一段AI製作的影片，好讓「金賽綸」向粉絲告別：「致所有愛我、支持我的人，與你們在一起的時間，對我來說是珍貴的回憶。我從小開始演戲，雖然有不足，也有令人失望的時候，但我還是真心感謝那些相信我、等待我的粉絲。」